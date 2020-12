Kampf ums Karlsruher Rathaus

Karlsruhe.Video statt Hausbesuch, Online-Diskussion statt Kräftemessen vor großem Publikum – Wahlkampf in Corona-Zeiten ist nicht einfach. Zumal, wenn einen die Bürger nicht kennen und der amtierende Rathauschef fest im Sattel sitzt. Drei Männer und zwei Frauen bieten am Sonntag (6. Dezember) dennoch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) die Stirn. Am Nikolaus-Tag haben 233 000 Wahlberechtigte das Wort.

Der SPD-Politiker Frank Mentrup (56) eroberte vor acht Jahren überraschend die langjährige CDU-Bastion – unterstützt nicht nur von seiner Partei, sondern auch von den Grünen, der Karlsruher Liste (KAL) sowie der Piratenpartei. „Zuhören, verbinden und gestalten“ waren seine damaligen Schlagworte. „Das habe ich gehalten“, sagt der frühere Staatssekretär im baden-württembergischen Kultusministerium, der zuvor Mannheimer Landtagsabgeordneter war.

Einer seiner Gegner ist Sven Weigt (49), Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard (CDU). Weigt will mit Unterstützung der FDP Mentrup als Rathauschef beerben. Er verspricht eine überparteiliche Politik, solide Finanzen und einen Kassensturz. Eine „Fairänderung“ strebt Petra Lorenz (53) an, Stadträtin und Kandidatin der Freien Wähler/Für Karlsruhe. Die gebürtige Pforzheimerin führt in Karlsruhe ein Lederwarengeschäft. Sie will mit kaufmännischem Sachverstand Bauprojekte besser planen – und spielt auf die aus dem Ruder gelaufenen Kosten beim U-Bahn-Projekt der Innenstadt und beim Badischen Staatstheater an.

Für die AfD geht der Gemeinderat Paul Schmidt (54) ins Rennen, der einzig echte Karlsruher: Er ist hier geboren. Für den promovierten Physiker und Kernkraftbefürworter war der Atomausstieg nach dem Reaktorunglück in Fukushima ein Grund, in die Politik zu gehen. Er will den „Krieg gegen das Auto stoppen“ und für mehr Sicherheit sorgen.

Die 39-jährige Vanessa Schulz will die Stadt in „Karlasruhe“ umbenennen und den U-Strab-Tunnel für Gondeletta-Fahrten fluten. Doch die Kandidatin von „Die Partei“ hat auch ernste Anliegen: Gleichberechtigung und gute Arbeitsbedingungen, etwa am Badischen Staatstheater. Marc Nehlig (26), will das Vertrauen in die Politik stärken. Er will dafür sorgen, dass große Bauprojekte richtig kalkuliert und nicht gezielt kleingerechnet werden. Nehlig ist parteiloser Standesbeamte aus dem Karlsruher Rathaus.

Wer auch immer das Rennen in der Fächerstadt mit 308 988 Einwohnern macht – er oder sie muss sich mit acht Fraktionen in einem 48-köpfigen Gemeinderat verständigen, in dem die Grünen die größte Fraktion bilden. Ob Mentrup erneut den Durchmarsch macht, hängt aus Sicht von Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider auch davon ab, wie gut er seine Anhänger mobilisieren kann. lsw

