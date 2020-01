Kampfeslustig ins Vorwahljahr

Stuttgart.Die baden-württembergische Landtagswahl in gut einem Jahr wirft deutlich ihre Schatten voraus. Entsprechend bunt ist der Themenmix, der die fünf Landtagsfraktionen umtreibt. Auf ihren Klausursitzungen nach der Winterpause haben die Landespolitiker sich mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und den Funklöchern in ländlichen Gebieten befasst. Die SPD forderte Tempo 130 auf den Autobahnen, was der Bundestag aber erst im Herbst abgelehnt hatte.

Für Aufsehen hatte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart mit seiner Forderung nach einer Begrenzung der Amtszeit von Regierungschefs auf zwei Perioden gesorgt. Natürlich zielte das auf Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann, der sich im März 2021 um eine dritte Amtszeit bewirbt. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke merkte süffisant an, Reinhart denke wohl an Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die gerade die vierte Legislaturperiode absolviert. Und Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz drehte den Spieß um: Reinhart sei seit 1992 Abgeordneter. Ob da auch eine zeitlicher Begrenzung gefordert werde?

Schwarz und Kretschmann hätten es sicher gern, wenn solche Seitenhiebe des Koalitionspartners unterbleiben würden. Sie pflegen das Bild einer sachorientierten Partei, die sich nur an den Belangen des Landes abarbeitet. Und Wahlkampf mache man erst ab Fasching nächsten Jahres, sagte Schwarz. Was ihn aber nicht darin hinderte, ein Forderungspaket zu präsentieren, das wie die Faust aufs Auge zum Bemühen der Grünen nach mehr Wirtschaftskompetenz passt: Das Handwerk müsse gestärkt werden, eine Prämie für Gründer und Übernehmer sei notwendig. Auch die Kosten der Meisterausbildung sollten sinken, zu wessen Lasten blieb unklar.

Alte Konflikte

Auch im neuen Jahr treiben alte Konflikte die grün-schwarze Landesregierung um. Die CDU-Fraktion bekräftigte ihre Forderung, 50 Millionen Euro für eine Klimaschutzstiftung einzusetzen. Die Grünen wollen das Geld direkt für Maßnahmen zum Klimaschutz ausgeben. Auch den Streit um eine großzügigere Praxis bei der Duldung von gut integrierten Flüchtlingen mit Job geht weiter. Dass es für diese Gruppe einen Abschiebestopp gebe, wiederholte Schwarz nicht.

Unterschiedliche Rezepte beschlossen die Fraktionen zur Bewältigung der Transformation der Autoindustrie. Die SPD-Opposition plädierte für ein Recht auf Weiterbildung. Das sei für Beschäftigte notwendig, die durch die technische Entwicklung ihren Job verlieren. Reinhart kritisierte die Festlegung der Förderung auf Batterieautos: „Der batterieelektrische Antrieb ist für uns kein Allheilmittel.“ Derweil forderte CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut Milliardenhilfen für Autoregionen.

FDP und SPD beklagten, das Land tue zu wenig gegen Funklöcher und Lücken in der Breitbandversorgung. Rülke warf CDU-Innenminister Thomas Strobl vor, seine Versprechungen über den Anschluss jedes Schwarzwaldhofes zu brechen. Die Förderung müsse vereinfacht werden, und es sei mehr Geld notwendig. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch forderte einen Masterplan für den Netzausbau.

Ganz offen schielt die AfD auf die nahende Landtagswahl. Trotz aller internen Querelen nannte Fraktionschef Bernd Gögel die 20-Prozent-Marke als Ziel. Bis zum Sommer würden die Abgeordneten mit Fachleuten der Partei ein Wahlprogramm mit den Schwerpunkten Bürgerbeteiligung, Bürokratieabbau sowie Wirtschafts- und Verkehrspolitik entwerfen. Konkret forderte Gögel den Bau einer neuen Autobahn von Memmingen quer durch Baden-Württemberg nach Freiburg.

Auch SPD und FDP haben Weichen für den Wahlkampf gestellt. Besonders weitgehend sind die Forderungen der SPD zum Ausbau des Nahverkehrs. In den großen Städten sollen Busse und Bahnen im Fünf-Minuten-Takt verkehren. Die Liberalen setzen auf die Bildungspolitik. Sie wollen den Bedarf an neunjährigen Gymnasien erheben. Der Streit ums Abitur war schon 2016 ein Schwerpunkt des Wahlkampfs.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020