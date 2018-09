Kandidat aus Zweibrücken

Mainz.Der designierte Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, Christoph Gensch (39, Bild), will die Kommunen mit Blick auf die Kommunalwahlen stärker in die Landespolitik einbinden. „Weil wir dort Themen besser greifbar machen können“, sagte der Zweibrücker Landtagsabgeordnete gestern in Mainz. Er wolle die CDU als Volkspartei stärken. Gensch strebt mehr Diskussionen in der CDU an, um verschiedene Strömungen zusammenzubinden. Er sieht sich als Ideen- und Taktgeber gemeinsam mit CDU-Landeschefin Julia Klöckner. Der Parteivorstand habe ihren Personalvorschlag einstimmig bekräftigt, sagte Klöckner. Der Posten wird bei einem Parteitag am 20. Oktober offiziell besetzt. Der frühere Generalsekretär Patrick Schnieder hatte sein Amt zur Verfügung gestellt, weil er Parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag wurde.

Der gebürtige Zweibrücker kam vor rund zweieinhalb Jahren in den Landtag. In der Fraktion ist der Arzt für innere Medizin Beauftragter für Drogen, Suchtkrankheit, Vorsorge und Tierschutz. Er gehört dem Stadtrat Zweibrücken an und leitet dort die CDU-Fraktion. lrs (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018