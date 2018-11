Dass SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch auch Vorsitzender seiner Partei im Südwesten werden will, ist keine Überraschung. Der Ex-Kultusminister ist getrieben von großem Ehrgeiz. Stoch ist aber auch ein Zauderer. Dies machten die vergangenen Tage wieder deutlich: Parteifreunde bringen ihn ins Spiel, er schließt eine Kandidatur nicht aus – und erklärt schließlich, dass er antritt.

Jedenfalls nutzte er die Unruhe nach dem unklaren Ausgang des Mitgliederentscheids und dem Rückzug von Parteichefin Leni Breymaier, um sich selbst ins Spiel zu bringen. Allerdings ist es eine Kandidatur mit Fragezeichen. Stoch hat in der Fraktion auch Kritiker – und seit 2016 gelang es ihm auch nicht, mit der Arbeit der SPD-Abgeordneten in der Öffentlichkeit zu punkten.

Fairerweise muss gesagt werden, dass die Konstellation für die SPD seit der Wahl 2016 auch nicht einfach ist. Auf der einen Seite zog die bundesweit erste grün-schwarze Landesregierung das öffentliche Interesse auf sich. In der Opposition sorgte wiederum die AfD als stärkste Fraktion mit ihren ständigen Provokationen dafür, dass die SPD keinen leichten Stand hatte. Auf dem Parteitag am Samstag kann es zu einer Konstellation kommen, die schwierig wird. Nach dem Rückzug von Generalsekretärin Luisa Boos wird SPD-Fraktionsvize Sascha Binder wohl sicher in dieses Amt gewählt.

Ob die Partei an der Spitze mit Stoch einen zweiten Kopf aus den Reihen der SPD-Landtagsabgeordneten akzeptiert, ist zweifelhaft. Dies könnte auch zu einem Konflikt zwischen Stoch und dem 14 Jahre jüngeren Binder führen. Oder gewinnt am Ende doch Lars Castellucci das Rennen um den Parteivorsitz? In der Südwest-SPD scheint derzeit nichts ausgeschlossen.

