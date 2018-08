Kassel wählt neuen Bischof

Anzeige

Kassel.Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) ruft ihre 830 000 Mitglieder dazu auf, bis Ende August Nachfolger für den amtierenden Bischof Martin Hein vorzuschlagen. Gesucht würden Kandidaten mit theologischer und seelsorgerischer Kompetenz sowie der Fähigkeit zu leiten, sagte gestern EKKW-Präses Thomas Dittmann in Kassel. Im März wolle man dann die engere Auswahl von Kandidaten präsentieren. In der Frühjahrssynode, der Mai-Sitzung des Kirchenparlaments, soll der Nachfolger gewählt werden. Der amtierende Bischof Hein wird im September 2019 in den Ruhestand verabschiedet.

Hein ist seit knapp 18 Jahren Bischof in Kassel. Um einen Nachfolger zu finden, der dem Amt, der Öffentlichkeit und der Fixierung auf die Person gewachsen ist, setzt die EKKW auf Beteiligung der Gemeindemitglieder: Sie können schriftlich Vorschläge an den Präses richten. Als Kandidaten infrage kommen ordinierte Pfarrerinnen oder Pfarrer im Dienst der Landeskirche oder anderer Evangelischer Gliedkirchen.

Bei der Wahl von Bischof Hein im Jahr 2000 waren insgesamt 29 Vorschläge eingegangen. lhe