Kater Jimmy ist wieder frei

Bretten.Kater Jimmy, der versehentlich in Bretten bei Karlsruhe unter einer Fertiggarage einbetoniert worden war, ist wieder in Freiheit. Er habe sich „Gott sei Dank“ am Abend aus dem für ihn gebohrten Loch herausgetraut, sagte der Besitzer des Tieres, Dieter Taubert. Jimmy sei abgemagert und nun wieder daheim. „Er sieht ziemlich fertig aus.“ Stundenlang wollte Jimmy nicht herauskommen – obwohl Taubert und dessen Freundin Meike Vielsack bäuchlings auf der Lauer lagen, um ihn mithilfe von Leckerlis zu locken (Bild). Das Tier, eine Maine-Coon-Katze, verharrte da schon fast zwei Wochen vermutlich ohne Essen und Trinken in dem stockdunklen Verlies. Jimmy hatte sich während der Bauarbeiten in einem Hohlraum unter dem Garagenboden verirrt. Bauarbeiter schütteten den Boden dann zu. lsw (Bild: dpa)