Bischof Fürsts Einsatz für die Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester kommt glaubhaft herüber. Er hat sich schon vor seiner Berufung mit dem Thema beschäftigt, das in vielen Diözesen bis heute weggedrückt wird. Fürst richtete in Rottenburg eine Kommission ein, die von der Kirche unabhängige Persönlichkeiten leiten. Bei ihr mussten Opfer nicht befürchten, dass Kirchenräson über ihrem Leiden steht.

90 Priester wurden von Missbrauchs-Betroffenen beschuldigt. Dazu kommen weitere 56 Laien, die in kirchlichen Organisationen hauptberuflich oder ehrenamtlich arbeiten. Dieser Bereich wird in der Missbrauchsdiskussion oft übersehen. Gerade im kirchlichen Umfeld mit seinem hohen moralischen Anspruch ist diese Zahl kaum zu glauben. Trotz Fürsts Bemühen um Transparenz bleibt manches an der Aufarbeitung verwirrend. So werden unterschiedliche Untersuchungszeiträume genannt. Für Außenstehende ist auch die Aufteilung der Tätergruppen nach formaler Zuständigkeit nicht nachvollziehbar. Und Anspruch auf Vollständigkeit kann weder die Erhebung der Kommission beanspruchen noch die bundesweite Studie, die gerade für Furore sorgt.

Die katholische Kirche muss nach dieser Schreckensbilanz befürchten, dass ihr viele Gläubige den Rücken kehren. Denn es ist die dritte Woge des Missbrauchsskandals in wenigen Jahren. Die Kirche muss sich endlich fragen, ob die Ursachen nicht doch in der männerzentrierten Kirchenordnung und der Ehelosigkeit der Priester liegen.

