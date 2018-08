Kehrtwende verlangt

Wiesbaden.Zwei Verbände, eine Kritik: Der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Wohnungswirtschaft in Hessen haben von der Politik mehr Anstrengungen im Wohnungsbau gefordert. Der Paritätische mahnte gestern eine „wohnungspolitische Kehrtwende“ an. „Fehlende Sozialwohnungen, rasant steigende Mieten und eine weit verbreitete Diskriminierung: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist in Hessen dramatisch“, erklärte Landesgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi. Der Mangel gefährde den sozialen Frieden. Am 28. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt.

Weiterhin großer Handlungsbedarf

Trotz des großen Wohnungsbedarfs fehle in den Wahlprogrammen „nach wie vor die Vorfahrt für den Wohnungsbau“, teilte der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft mit. Die schwarz-grüne Landesregierung habe zwar einige Vorhaben auf den Weg gebracht, die den Wohnungsmarkt entlasten sollen und mehr Geld für den Wohnungsbau in die Hand genommen, erklärte Verbandsdirektor Axel Tausendpfund. Gleichzeitig bestehe nach wie vor großer Handlungsbedarf. Der Paritätische plädiert dafür, dass die künftige Landesregierung die Privatisierung öffentlicher Wohnungen und Grundstücke stoppt. Außerdem sollten Modernisierungskosten nur noch begrenzt auf Mieter umgelegt werden dürfen. lhe

