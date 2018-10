„Kein Interesse an weiterer Eskalation“

Stuttgart.Das Treffen zwischen Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und der Spitze der AfD-Fraktion hat in der Sache nicht zum Ergebnis geführt. Das einstündige Gespräch sei sachlich verlaufen, sagte Aras. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel bezeichnete die Atmosphäre gestern als angenehm. Die Differenzen bestünden jedoch weiter, teilten beide Seiten mit. Die AfD-Fraktion hatte Aras vorgeworfen, ihre Neutralitätspflicht als Landtagspräsidentin zu missachten, weil sie sich öffentlich negativ über die AfD geäußert habe. Dabei hatten AfD-Abgeordnete zum Teil auch nicht vor verbalen Attacken halt gemacht. So hatte der AfD-Abgeordnete Emil Sänze Aras wegen ihrer türkischen Wurzeln das Recht abgesprochen, sich zur Judenverfolgung in der Nazizeit zu äußern. Ungeachtet unterschiedlicher Positionen habe man jedoch übereinstimmend festgestellt, dass „kein Interesse an einer weiteren Eskalation der bestehenden Spannungen besteht“, so Gögel. lsw

