Wiesbaden.Im Wahljahr 2018 sind die Debatten im Hessischen Landtag naturgemäß schärfer als sonst. Doch gestern gab es eine große Ausnahme: In einer Aktuellen Stunde zum Thema Antisemitismus zogen alle Parteien an einem Strang, Streit blieb weitgehend aus. Die Sorge um verschiedentlich wiederaufflammende Judenfeindlichkeit schweißt alle Fraktionen zusammen. „In Hessen ist kein Platz für Antisemitismus, Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit“, rief Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) unter starkem Beifall der Wiesbadener Abgeordneten aus. Und Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) sagte: „Übergriffe an Schulen, verbale und körperliche Angriffe und nicht zuletzt die Echo-Verleihung haben leider abermals gezeigt, dass die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus von höchster Priorität ist.“

Das Zeichen, das der Landtag mit seiner ungewohnten Einigkeit setzte, wirkte eindrucksvoll. Der Übergriff auf einen Kippa tragenden Israeli in Berlin und der heftige Streit um die Verleihung des Echo-Preises an die Rapper Kollegah und Farid Bang mit ihrem Spott über Holocaust-Opfer waren dabei nur der Anlass für die Debatte. Das Problem sitzt nach übereinstimmender Einschätzung der Fraktionen tiefer. Dass es allein im vergangenen Jahr bundesweit mehr als 1400 antisemitische Straftaten gab, wurde immer wieder beklagt, an die besondere Verantwortung gerade der Deutschen nach ihrer Geschichte und den Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert. Bouffier nannte den Kampf gegen Antisemitismus eine Daueraufgabe. Antisemitismus sei „ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ein Angriff auf uns alle. Er geht uns alle an“, fügte er hinzu.

Landesverband der Jüdischen Gemeinden Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interessen der in diesem Land lebenden Menschen jüdischen Glaubens. Dem Dachverband gehören die Gemeinden Darmstadt, Kassel, Wiesbaden, Offenbach, Marburg, Gießen, Fulda, Bad Nauheim, Limburg und Hanau mit rund 5100 Mitgliedern an. Hinzu kommt die Jüdische Gemeinde Frankfurt als größte in Hessen mit etwa 7000 Mitgliedern, die dem Landesverband in einem Freundschaftsvertrag verbunden ist. Der Landesverband ist auch Träger des jüdischen Religionsunterrichts in Hessen. Zudem betreut er die 350 jüdischen Friedhöfe in Hessen. kn

Eigener Beauftragter in Planung

Wenn der Präsident des Zentralrats der Juden dazu auffordere, aus Sicherheitsgründen in der Öffentlichkeit auf die Kippa als traditionelle Kopfbedeckung zu verzichten, „muss uns das aufrütteln“, beschwor er die Parlamentarier. Auf keinen Fall dürfe es so weit kommen wie in Frankreich, wo jüdische Gemeinden ihre Mitglieder dazu aufriefen, das Land zu verlassen. Als größte Gefahr macht Bouffier dabei die weit verbreitete Gleichgültigkeit aus. Antisemitismus dürfe gerade in Deutschland nicht gesellschaftsfähig werden. Der Regierungschef bekräftigte die Absicht der Landesregierung, im Einvernehmen mit den jüdischen Gemeinden einen eigenen hessischen Antisemitismusbeauftragten einzusetzen.