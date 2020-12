Keine Aussicht auf Corona-Bonus für Landesbeamte

Stuttgart.Der Bund macht es vor: Bundesbeamte sowie die Angestellten von Bund und Kommunen erhalten noch in diesem Jahr eine einmalige steuerfreie Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Das weckt Begehrlichkeiten auch bei den rund 218 000 Landesbeamten in Baden-Württemberg. Doch für die Staatsdiener im Land – vorwiegend Lehrer und Polizisten – steht bislang keine Sonderzahlung im Raum.

Neben Kai Rosenberger, Vorsitzender des Beamtenbunds Baden-Württemberg (BBW), hat sich auch Innenminister Thomas Strobl bei Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) dafür eingesetzt, Beamte im Land mit einer Corona-Prämie zu würdigen. In einem Brief von vergangener Woche an die grüne Ressortchefin Sitzmann plädiert Strobl dafür, Polizei- und Rettungskräften im Land eine einmalige Weihnachtsgratifikation „zur Abgeltung von Erschwernissen aufgrund der Corona-Pandemie“ zu gewähren.

Strobl schlägt eine „breit angelegte gesetzliche Lösung“ vor sowie eine Sonderregelung für den Rettungsdienst, dessen Beschäftigte keine Landesbeamten sind. Auch Rosenberger hatte für den BBW in einem Schreiben an das Finanzministerium gefordert, Landes- und Kommunalbeamten nach dem Vorbild des Bundes eine Sonderzahlung zu gewähren.

Bund schließt Tariflücke

Dass die Chancen dafür schlecht stehen und öffentliche Forderungen danach mehr unter Klientel- als unter Realpolitik einzuordnen sind, wissen aber sowohl Strobl als auch Rosenberger. Der BBW-Vorsitzende räumt selbst ein, dass die sogenannte Corona-Prämie des Bundes eigentlich gar keine ist und nicht primär mit der Pandemie zusammenhängt. Vielmehr soll sie die Sieben-Monatslücke zwischen dem Ende des laufenden Tarifvertrags Ende Oktober und der nächsten Tariferhöhung abfedern, die erst zum April 2021 wirksam wird. Der Bund überträgt diese Sonderzahlung für seine Beamten im Schnellverfahren in ein Gesetz. Denn Sonderzahlungen im Corona-Jahr sind nur bis Ende Dezember steuerfrei.

Der Tarifvertrag für die Landesbeamten dagegen läuft noch bis Ende September 2021, eine Verdienstlücke gilt es da nicht zu schließen. Rund 54 Millionen Euro zusätzlich würde eine dem Bund vergleichbare Regelung das Land kosten, dazu müsste eine Gesetzesvorlage noch im Dezember das Parlament passieren. Dazu wäre aber nur noch an diesem Mittwoch oder Donnerstag Gelegenheit gewesen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage gibt es nicht, das weiß auch Strobl.

Das Finanzministerium verweist auf Anfrage darauf, dass es ohnehin allen Ministerien frei stehe, aus dem eigenen Etat selbst sogenannte Leistungsprämien zu vergeben. Im Staatsministerium hält man gar nichts von Strobls Vorstoß. „Die Landesbeamten sind finanziell wirklich gut abgesichert“, teilt der Regierungssprecher mit, wie sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu einer Corona-Prämie für Beamte stellt. „Da gibt es andere, die unter der Pandemie deutlich mehr zu leiden haben. Das tun die Landesbeamten nicht.“ Es gebe keine Veranlassung dazu, sie mit einer besonderen Prämie zu beglücken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020