„Keine Dusche und zwei Stunden Schlaf“

Mainz.Eine Handvoll Obdachloser hat in Mainz hinter einem Plakat mit der Aufschrift „Guter und bezahlbarer Wohnraum für Alle“ seit Wochen ein Lager aufgeschlagen. „Keine Anmeldung, keine Arbeit. Keine Arbeit, keine Anmeldung, keine Wohnung“, sagt einer der Männer. „Und dann auch noch Corona“, fügt der 43-Jährige hinzu, der vor dem Beginn der Pandemie auf dem Bau gearbeitet hat. Das aus dem Container-Winterquartier für Obdachlose hervorgegangene kleine Zeltlager auf städtischem Grund ist auch eine Art Protestcamp: „Hier hat die Stadt Mainz Obdachlosenunterkunft geschlossen und Menschen auf die Straße gesetzt!“, steht auch auf dem Plakat.

Der Mainzer Sozial- und Gesundheitsdezernent Eckart Lensch (SPD) widerspricht: Die Stadt habe den Männern schon einige Male Unterkünfte angeboten – erfolglos. Sozialmediziner Gerhard Trabert vom Verein Armut und Gesundheit schlägt der Stadt die Einrichtung einer alternativen Wohnmöglichkeit vor nach dem Vorbild einer von der Diakonie betreuten kleinen Containersiedlung in Wiesbaden.

Wohnungslose Menschen seien aufgrund häufig vorliegender chronischer Erkrankungen besonders gefährdet, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und dann auch einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden, sagt Trabert.

Die Obdachlosen aus den Zelten in Mainz hatten zuletzt in den seit mehr als zehn Jahren immer im Winter aufgestellten Containern an gleicher Stelle gewohnt. Wegen des Coronavirus waren die sechs bis sieben Container mit jeweils maximal vier Plätzen 2020 länger stehen geblieben als sonst. Zuletzt durften sie wegen der Ansteckungsgefahr aber nur noch von zwei Bewohnern genutzt werden. Und schließlich wurden sie wieder abgebaut.

Dauerhafte Unterkunft gesucht

„Keine Toilette, keine Dusche, nur Katzenwäsche, und höchstens zwei Stunden am Stück schlafen“, beschreibt der 43 Jahre alte Obdachlose nun seinen Alltag. „Die Container sind wichtig für das Überleben im Winter“, sagt Sozialdezernent Lensch. Seien aber keine Dauerlösung. Trabert schweben feste Container auf einem anderen städtischem Gelände an der Zitadelle vor – als feste Wohnmöglichkeit mit einer Art Nutzungsvertrag, zunächst für vier bis fünf Menschen und einen Notfall. In Wiesbaden habe die Diakonie damit gute Erfahrungen gemacht. lrs

