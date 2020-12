Fulda/Limburg/Kassel/Darmstadt.Die Kirchen und Bistümer in Hessen sprechen keine generellen Absagen für Weihnachtsgottesdienste wegen der Corona-Pandemie aus. Die Entscheidung liege beim Pfarrer beziehungsweise in den Gemeinden, teilte ein Sprecher der Diözese Limburg mit. Es gebe keine bistumsweite Absage von Präsenzgottesdiensten. Es sei die persönliche Entscheidung der Gläubigen. Wo die Inzidenzzahlen allerdings besonders hoch seien, lege man den Gemeinden die Absage der analogen Gottesdienste nahe, sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. In Hanau, im Main-Kinzig-Kreis, in Fulda, Hersfeld-Rotenburg oder Waldeck-Frankenberg seien Gottesdienste abgesagt worden. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.12.2020