Keine Lockerungen zwischen den Jahren

Stuttgart.In Baden-Württemberg werden die Corona-Maßnahmen bereits nach den Weihnachtstagen wieder verschärft. Die grün-schwarze Landesregierung will die Kontaktbeschränkungen nur vom 23. bis zum 27. Dezember aufweichen, bestätigte ein Regierungssprecher am Montag. Darauf habe sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seinen Kabinettskollegen verständigt.

Die Maßnahmen werden im Dezember bundesweit verschärft – außer in der Weihnachtszeit. Bund und Länder hatten sich für Treffen „im engsten Familien- oder Freundeskreis“ vom 23. Dezember bis 1. Januar auf eine Obergrenze von zehn Personen plus Kinder bis 14 Jahren verständigt. Kretschmann war dieser Zeitraum allerdings angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen zu lang. Deshalb fällt die Phase der Lockerung hierzulande nun deutlich kürzer aus. Somit dürfen sich auch an Silvester nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Allerdings lässt die Landesregierung sich ein Hintertürchen offen im Adventskalender: Die Lockerungen für Weihnachten seien abhängig vom Pandemiegeschehen, heißt es. Mitte Dezember soll nochmal geprüft und dann entschieden werden. Auch die Hotels in Baden-Württemberg dürfen an den Weihnachtstagen öffnen, um Gäste auf Familienbesuch unterzubringen. Damit Kontakte vermieden werden, starten die Ferien bereits am 19. Dezember.

Erlass für Hotspots

Derweil feilt das Sozialministerium an noch härteren Regeln für Regionen, in denen die Inzidenzwerte über 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche steigen. Ein Entwurf für einen Erlass des Gesundheitsministeriums sieht für diesen Fall allgemeine Ausgangsbeschränkungen vor. Die Bürger dürften ihre Wohnung dann nur noch „bei triftigen Gründen“ verlassen, etwa für Job, Schule, Sport, Einkauf oder Arztbesuche. Öffentlich wie privat darf sich dann zudem nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, maximal aber fünf Personen. lsw

