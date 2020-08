Keine neuen Hilfspolizisten im Südwesten

Stuttgart.Nach einem jahrelangen Tauziehen geben Grüne und CDU auf: Der freiwillige Polizeidienst soll in dieser Legislaturperiode nicht mehr reformiert werden. „Es sieht leider so aus, dass wir uns beim freiwilligen Polizeidienst nicht mehr einig werden“, sagt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. „Zwei derart unterschiedliche Konzepte lassen sich aber letztlich nicht vereinbaren“, erklärt auch Grünen-Innenexperte Ulrich Sckerl, und spricht den Kern des Problems an: Beide Seiten wollen nicht von ihren Positionen abrücken.

Darum geht es: Die grün-rote Landesregierung hat in ihrer Amtszeit von 2011 bis 2016 entschieden, den freiwilligen Polizeidienst, den es im Südwesten seit 1963 gibt, auslaufen zu lassen – und stellte keine neuen Hilfspolizisten mehr ein. Grüne und CDU verständigten sich dann 2016 in ihrem Koalitionsvertrag darauf, für den freiwilligen Polizeidienst eine neue Grundlage zu schaffen. Doch es bleibt bei der Ankündigung. Denn die Grünen lehnen die CDU-Vorstellungen ab, dass Polizeifreiwillige als bewaffnete Hilfssheriffs in Uniform auftreten – und die Polizei im Streifendienst unterstützen. „Die Grünen wollen einen unbewaffneten und präventiv tätigen Polizeifreiwilligendienst ohne Uniform. Er soll an sozialen Brennpunkten tätig sein. Uns geht es um Ansprache und um Hilfsangebote“, erklärt Sckerl.

Die Grünen hielten den Einsatz der Hilfspolizisten zum Beispiel bei der Verkehrsprävention für sinnvoll. Dies ist eine Aufgabe, die von den landesweit bereits vor 2011 eingestellten rund 600 Hilfssheriffs nach Angaben des Stuttgarter Innenministeriums momentan übernommen wird. „Die Polizeifreiwilligen unterstützen die aktiven Polizeibeamten insbesondere bei verkehrspolizeilichen sowie präventiven Aufgaben“, erklärt ein Sprecher.

Reinhart fordert die Beibehaltung des Status quo. „Ein Mitglied des freiwilligen Polizeidienstes sollte, was Kleidung und Ausrüstung angeht, auf Anhieb als Ordnungshüter erkennbar sein. Allein das lehnen die Grünen schon ab. Die Optik und das Auftreten sind aber auch ein Aspekt der Prävention“, wirft der CDU-Politiker dem Koalitionspartner vor. Doch er stelle fest, dass die Grünen eine Stärkung des freiwilligen Polizeidiensts überhaupt nicht wollten. „Es reicht aber nicht aus, sich nach Krawallen wie in Stuttgart demonstrativ hinter die Polizei zu stellen und ansonsten in Sonntagsreden das hohe Lied auf das Ehrenamt zu singen“, so Reinhart weiter. Man müsse auch bereit sein, etwas zu tun, erklärt er in Richtung der Grünen.

Warten auf Landtagswahl 2021

Ehrenamtliche Hilfspolizisten einzusetzen bei Ereignissen wie der Krawallnacht in Stuttgart, ist für die Grünen unvorstellbar. „Die freiwilligen Helfer sollen weder polizeiliche Strafverfolgungs- noch Gefahrenabwehrfunktionen übernehmen. Wir wollen und dürfen diese Ehrenamtler nicht in Gefahr bringen“, so Sckerl. Nun müsse man nach der Landtagswahl 2021 einen Neuanlauf bei der Reformierung starten.

