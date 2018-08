Kernthema: bezahlbares Wohnen

Wiesbaden.„StartWerk – Raum für Gründer und Start-ups“ steht auf dem Haus in der Wiesbadener Äppelallee, in dem SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel gestern seinen lange angekündigten „Hessenplan“ präsentiert hat. Dass er die 155 Jahre alten Sozialdemokraten damit quasi neu gründen will – diesen Anspruch erhebt auch der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 28. Oktober nicht. Der Raum wurde einfach ausgesucht, weil er ein schönes Ambiente hat. Doch Schäfer-Gümbel legt schon Wert darauf, dass das zeitgemäß „Hessenplan +“ genannte Werk mehr ist als ein reines Wahlprogramm. Nach seinen Worten sollen der 34 Seiten umfassende Plan und die noch einmal 85 Seiten starken Aktionsprogramme dazu seine „Vision eines Hessens von morgen“ sein und nicht nur „ein tagesaktuelles Rezeptbuch für die kommende Legislaturperiode“.

Ganz bewusst erinnert Schäfer-Gümbel damit an den Hessenplan des ersten Ministerpräsidenten Georg August Zinn (SPD) aus den 1950er und dessen „Großen Hessenplan“ der 1960er Jahre. Zinns Worte „Hesse ist, wer Hesse sein will“ greift der Mann, der nach der Landtagswahl in dessen Fußstapfen als Wiesbadener Regierungschef treten würde, denn sowohl im Plan selbst als auch dem ergänzenden Aktionsplan Integration auf. Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts wie auch das Bekenntnis zu Vielfalt, Toleranz, Zuwanderung und Religionsfreiheit sind in Schäfer-Gümbels Hessenplan ebenso enthalten wie das zu einem „handlungsfähigen Staat, der Recht durchsetzt“.

Internet-Domäne reserviert

Was ihn aber von Zinn unterscheidet, ist, dass sein Plan nicht in der Staatskanzlei geschrieben wurde, sondern aus der Position des Oppositionsführers heraus. Nur sein „Zukunftsrat“ hat ihm dabei geholfen. Dass er erst jetzt fertig geworden ist, begründet der Partei- und Fraktionschef der hessischen SPD auch damit, dass er erst sein Buch geschrieben habe und ja zwischendurch auch an den Koalitionsverhandlungen mit der Union in Berlin beteiligt gewesen sei. Die CDU hatte sich schon mehrfach darüber brüskiert, dass der Hessenplan zwar angekündigt, aber nicht veröffentlicht worden sei. Ihr hessischer Generalsekretär Manfred Pentz hatte sich sogar Ende November letzten Jahres für seine Partei die Internet-Domäne hessenplan.de gesichert.

Klima spielt kaum eine Rolle

Doch nach Fertigstellung steht der Herausforderer von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) selbstbewusst zu seinem Projekt: „Ich möchte, dass jeder wissen kann, wohin die Reise mit einem Ministerpräsidenten Thorsten Schäfer-Gümbel geht“, sagt er. Dabei spricht der SPD-Politiker von „Bouffier-Biedermeier“ und „Realitätsverweigerung“. Und er spickt seine Zielvorstellungen und die Wege dorthin im „Hessenplan“ mit ganz persönlichen Anmerkungen. „Wenn man beispielsweise mit zwei Brüdern in einem acht Quadratmeter kleinen Kinderzimmer aufgewachsen ist, dann weiß man, was es bedeutet, keinen Rückzugsraum zu haben“, schreibt Schäfer-Gümbel. Und ist damit bei seinem Kernthema: bezahlbares Wohnen.

Zusammen mit Verkehr, in seinem Text „Mobilität und Infrastruktur“ genannt, und Bildungsgerechtigkeit steht das im „Hessenplan“ natürlich genauso im Mittelpunkt wie im laufenden Landtagswahlkampf der SPD. Nur dass der Plan für mehr als eine Wahlperiode, laut Schäfer-Gümbel eher für 15 bis 20 Jahre, angelegt ist. Sein Ziel sei, dass niemand mehr als ein Drittel seines Nettoeinkommens für die Miete ausgeben müsse. Das aber bedeutet bauen, bauen, bauen – auch wenn dafür der Umwelt- und Klimaschutz in dem Papier eher kurz wegkommt. Der spielt dafür beim Verkehr eine um so größere Rolle. Massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr fordert Schäfer-Gümbel. Auch Maßnahmen für pünktliche und nicht überfüllte Züge und Neubau von Straßen gegen die ewigen Staus.

„Zukunft jetzt machen“, plakatiert die SPD im Landtagswahlkampf. „Ich bin bereit“, lautet der letzte Satz in Schäfer-Gümbels „Hesssenplan“.

