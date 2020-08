Kienzle als einzige Frau im OB-Wahlkampf

Stuttgart.Inoffiziell haben sich ein halbes Dutzend aussichtsreicher Kandidaten längst in Stellung gebracht. Punkt Mitternacht beginnt an diesem Samstag auch die offizielle Bewerbungsfrist für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl am 8. November. Das Interesse an dem Amt, gerne im Land als das zweitwichtigsnach dem Ministerpräsidenten gesehen und mit gut 175 000 Euro Verdienst im Jahr vergütet, ist enorm.

Die damit verbundenen Herausforderungen allerdings sind es auch: Wohnraummangel, teure Mieten, Verkehrsprobleme, Feinstaub und Fahrverbote, Sicherheit und Sauberkeit, eine organisatorisch nicht mehr zeitgemäße Stadtverwaltung, kommunalpolitischer Stillstand und brach liegende Stadtentwicklung, eine in vielen Initiativen engagierte Bürgerschaft, die vehement Mitsprache fordert. Dazu muss der Rathauschef im Gemeinderat für jede Entscheidung Mehrheiten zusammensuchen, weil die nominell ökosoziale Mehrheit kaum eine gemeinsame Linie fährt.

Keine reine Briefwahl

Der Stuttgarter Bürgerwille ist nicht berechenbar. Auch nicht für Veronika Kienzle (Bild). Die 58-jährige, von den Grünen unterstützt und bislang einzige Frau im Rennen, gehört im politisch mehrheitlich grünen Stuttgart zwangsläufig zum Favoritenkreis. Kienzle arbeitet im Staatsministerium im Büro der Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und ist als Bezirksvorsteherin des Stadtteils Mitte seit vielen Jahren ehrenamtlich kommunalpolitisch aktiv. „Jeder wünscht sich, dass die Wahl im ersten Wahlgang entschieden wird, aber die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass das unwahrscheinlich ist“, sagt sie. Ist es ein Vorteil, die einzige Frau im Favoritenkreis zu sein? „Es ist auf jeden Fall sehr wichtig“, sagt Kienzle, „und natürlich habe ich auch einen anderen Blick und werde auch Frauenthemen ansprechen.“

Mit Frank Nopper, 59, dem langjährigen Oberbürgermeister von Backnang, hat sich die CDU auf einen externen Kandidaten geeinigt, der mit seiner Amtserfahrung punkten soll. Nopper stammt aus Stuttgart, ließ sich aber erst vor zwei Jahren in Backnang mit 87 Prozent in eine dritte Amtszeit wählen. Wie Kienzle gilt er aufgrund seines Alters als jemand, der lediglich für eine Amtszeit in Frage kommt Noppers Start war unglücklich, er bekam Ärger wegen angeblicher Corona-Verstöße und zu frühem Plakatieren in der Stadt. Die Plakate mussten weg.

Für negative Schlagzeilen sorgte auch die SPD mit dem Zwist zwischen zwei Bewerbern mit SPD-Parteibuch: dem Gemeinderats-Fraktionschef Martin Körner (50), der von der SPD unterstützt wird, sowie Marian Schreier, dem 30-jährigen Bürgermeister von Tengen (Kreis Konstanz), der in seiner Heimatstadt Stuttgart OB werden will. Beide fischen potenziell im SPD-Lager um Stimmen, steuern aber unterschiedliche Zielgruppen an. Während Körner mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung in Stuttgart wirbt, setzt Schreier auf einen Internet-Wahlkampf. Der Sieg des vermeintlichen Außenseiters Martin Horn 2018 im Freiburger OB-Wahlkampf hat gezeigt, wie erfolgreich solche Kampagnen sein können – sie mobilisieren Wähler, die sonst wenig mit Kommunalpolitik anfangen können.

Chancen auf ein zweistelliges Ergebnis kann sich auch Hannes Rockenbauch (40) ausrechnen, der bereits 2012 zehn Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang holte. Als Stuttgart-21-Gegner stadtbekannt geworden, ist Rockenbauch mittlerweile im Stadtrat Fraktionschef des Linksbündnisses aus Linken, SÖS, Piraten und Tierschutzpartei. Stimmen könnte er auch bei der SPD und im grünen Milieu holen.

Angekündigt hat seine Kandidatur auch der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg (46), der als Gründer der Initiative ,,Querdenken 711“ und Organisator der Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen bundesweit bekannt wurde. In diesem Spektrum konkurriert Ballweg mit dem von der AfD nominierten OB-Kandidaten Malte Kaufmann, einem promovierter Volkswirt und Kreisrat aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Die Corona-Bedingungen könnten auch die Wahl prägen: Die Stadt prüft, ob mit der Wahlbenachrichtigung die Briefwahlunterlagen an alle Wähler verschickt werden. Eine reine Briefwahl aus Gründen des Infektionsschutzes wird es nicht geben. Nach Angaben des Innenministeriums und der Landeswahlleiterin ist dies rechtlich nicht zulässig. (Bild: dpa)

