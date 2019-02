Kind starb durch Gewalt

Wiesbaden.Ein Vater und sein achtjähriges Kind werden tot in einem Bach gefunden – nun hat sich der Verdacht auf eine Familientragödie erhärtet. „Es ist davon auszugehen, dass der Vater erst die Tochter und dann sich selbst getötet hat“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen gestern. Der 51 Jahre alte Mann und seine Tochter waren am Montagmittag tot in einem Bach bei Niederseelbach im Rheingau-Taunus-Kreis gefunden worden. Das gerichtsmedizinische Gutachten habe ergeben, dass das Mädchen „durch stumpfe Gewalteinwirkung“ starb, wie der Sprecher sagte. Das Mädchen war seit Sonntagabend vermisst worden. Die Eltern lebten getrennt. Die Mutter hatte die Polizei verständigt, weil das Mädchen nach einem Ausflug mit seinem Vater nicht zurückgekehrt war. lhe

