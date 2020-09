Kinder dürfen im neuen Schuljahr singen

Stuttgart.Das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten wird in Baden-Württemberg trotz der strengen Corona-Auflagen im neuen Schuljahr erlaubt. Musizieren im Unterricht sei unter bestimmten Voraussetzungen auch in geschlossenen Innenräumen wieder gestattet, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. Unter anderem müsse ein Mindestabstand von zwei Metern in alle Richtungen eingehalten werden, heißt es zudem in der neuen Corona-Verordnung. Außerdem wird empfohlen, dass zwischen Lehrern und Schülern eine durchsichtige Schutzwand installiert wird. In der Verordnung werden die verschärften Hygieneregeln für den Unterricht formuliert, der Landtag muss sie noch in Kraft setzen. Unter anderem muss regelmäßig gelüftet werden, zudem müssen Instrumente desinfiziert werden. lsw

