Kinder machen Freude mit ihren Kunstwerken

Lampertheim.Ostern kommt – auch in diesem Jahr. Moritz Koch (acht Jahre alt) freut sich schon auf das Fest und lässt sich trotz Schulschließung und Kontaktverbot nicht die gute Laune verderben. Wie viele andere Kinder in diesen Tagen begegnet er dem Stillstand mit Kreativität. Von ihm stammt das österliche Kunstwerk mit Hasen und Schmetterlingen auf einer grünen Wiese (linkes Foto). Sein sechsjähriger Bruder Felix hat aus Muscheln und Eierkarton eine Unterwasserwelt gestaltet. An den Südhessen Morgen geschickt hat diese tollen Bastelarbeiten übrigens die stolze Oma der beiden Jungs: Elvira Günderoth-Goll. Wer auch gut malen oder basteln kann, darf gerne ein Foto seines Werks per E-Mail zur Veröffentlichung an unsere Zeitung senden (redaktion.lampertheim@mamo.de). lex / (Bilder: Günderoth-Goll)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.04.2020