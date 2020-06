Kinder seltener infiziert

Stuttgart.Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren infizieren sich nicht so häufig mit dem Coronavirus wie ihre Eltern. Dies ist das Ergebnis einer vom Land in Auftrag gegebenen Untersuchung, die von den vier Universitätskliniken im Südwesten in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm durchgeführt worden ist.

Die Studie ist Basis der Entscheidung der Landesregierung, Kitas und Grundschulen ab 29. Juni wieder vollständig zu öffnen. Im Gegensatz zu anderen Infektionskrankheiten seien Kinder beim Coronavirus „keine Virusschleudern“, sagte Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Ulm, am Dienstag in Stuttgart. Sie hätten sich seltener angesteckt als Erwachsene und seien im aktuellen Infektionsgeschehen keine Treiber.

Die Landesregierung hatte die Studie vor acht Wochen in Auftrag geben. Die Forscher an den Universitätskliniken untersuchten in der Zeit von 22. April bis 15. Mai insgesamt rund 5000 Menschen. Darunter waren etwa 2500 Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren, die gemeinsam mit je einem Elternteil teilnahmen. Die Probanden konnten sich freiwillig melden und wurden zum einen darauf getestet, ob bei ihnen aktuell eine Infektion vorliegt. Zum anderen wurde ihnen Blut abgenommen, um anhand eines Antikörpertests festzustellen, ob sie in der Vergangenheit infiziert waren –und die Erkrankung bereits überstanden hatten.

Einige Ergebnisse stehen aus

Bei der Untersuchung kam heraus, dass nur bei einem Eltern-Kind-Paar eine Infektion festgestellt worden ist. Dazu hatten 64 Getestete Antikörper gebildet und weitgehend unbemerkt eine Corona-Infektion durchlaufen. Unter diesen befanden sich 45 Erwachsene und 19 Kinder. Dies entspreche einer Häufigkeit in der Studie von 1,3 Prozent. „Von einer Herdenimmunität sind wir weit entfernt“, sagte Debatin. Kinder in der Notbetreuung seien nicht häufiger infiziert gewesen als andere.

Hans-Georg Kräusslich, Sprecher des Zentrums für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg, erklärte, mit der Studie sei nicht untersucht worden, wie ansteckend die Kinder sein. Daher sei eine Aussage darüber, wer wen bei den positiv getesteten Eltern-Kind-Paaren angesteckt habe, nicht möglich. Insgesamt liegen laut Kräusslich bei einer „geringen einstelligen Zahl“ der Studienteilnehmer noch keine Ergebnisse vor. Diese würden aber die Erkenntnisse der Untersuchung nicht mehr maßgeblich beeinflussen, so der Wissenschaftler.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte, ihm sei wichtig, „dass wir mit den Ergebnissen der Studie unsere politischen Entscheidungen auf die aktuellste wissenschaftliche Expertise stützen können“. Schließlich sei die derzeitige Situation für viele Kinder und Eltern sehr belastend. „Die gewonnenen Erkenntnisse werden uns helfen, uns intensiv auf das neue Schul- und Kindergartenjahr ab September vorzubereiten“, so der Regierungschef.

Kritiker bemängelten zuletzt, die Ergebnisse der Studie hätten zu lange auf sich warten lassen. Im Mai hatte die Landesregierung auf Basis erster Erkenntnisse bereits angekündigt, dass ab Ende Juni Grundschulen und Kitas wieder in den Vollbetrieb sollen. Die Ergebnisse heute stünden im Einklang mit den Entscheidungen, die damals getroffen worden seien, sagte Kretschmann. Die Wissenschaftler traten dem Vorwurf entgegen, sie hätten zu lange gebraucht, um die Studie durchzuführen. Debatin erklärte, die Erhebung sei eine der größten zu diesem Themenkomplex weltweit. Bei der Suche nach Freiwilligen lobte er explizit die „unglaubliche Resonanz aus der Bevölkerung“.

