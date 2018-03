Kinderarmut – die versteckte Not

Anzeige

Stuttgart.Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg boomt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, und die Gehälter sind höher als vielerorts in Deutschland. Kinder in Baden-Württemberg sitzen nicht zerlumpt, bettelnd und krank auf den Straßen und sind nicht vom Verhungern bedroht. Dennoch spricht der katholische Sozialverband Caritas davon, dass in Baden-Württemberg jedes fünfte Kind von Armut betroffen oder davon bedroht ist.

„Im prosperierenden Musterländle sind das in Zahlen 385 000 Kinder, das halten wir für einen gesellschaftlichen Skandal und ein sozialpolitisches Armutszeugnis“, sagt Pfarrer Oliver Merkelbach, Diözesancaritasdirektor Rottenburg-Stuttgart, gestern in Stuttgart. Das Armutsrisiko insgesamt in Baden-Württemberg liege bei 15,4 Prozent – Tendenz steigend. „Aber viele sagen uns: Wo sind denn hier arme Leute, wir sehen die gar nicht“, sagt Merkelbach. „Aber Kinderarmut ist meist eine versteckte Not. Den Kindern sieht man es nicht an, wenn sie im Bus sitzen. Sie tragen die Armut nicht nach außen, sie geht mit Scham einher, und so wird übersehen, dass es sie gibt – vielleicht sogar in der Nachbarwohnung.“ Was es in einer vergleichsweise reichen Gesellschaft wie im Südwesten bedeutet, als „arm“ zu gelten, und welche Auswirkungen fehlende Chancengerechtigkeit für Kinder auf die künftige Gesellschaft hat, darauf will die Caritas deshalb mit der Kampagne „Kinderarmut wohnt nebenan“ hinweisen.

Die gestern vorgestellte Kampagne soll einen Schwerpunkt im Jubiläumsjahr 2018 bilden, in dem der Sozialverband sein hundertjähriges Bestehen feiert. „Hier im Südwesten haben wir zwar höhere Einkommen als im Rest der Republik, entsprechend hoch sind aber auch das Preis- und Mietniveau. Diese hohen Lebenshaltungskosten treffen arme Menschen besonders hart.“