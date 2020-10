Kinderbesuch beim Bösewicht

Karlsruhe.In die finstere Räuberhöhle krabbeln, an Großmutters Kaffeemühle drehen, zielen und treffen wie beim Schuss mit der Pfefferpistole, die Geheimnisse im Zauberschloss entschlüsseln oder im dunklen Unkenpfuhl das Fennkraut suchen? All das dürfen Kinder ab Samstag im Schloss Karlsruhe. Das Badische Landesmuseum lädt sie zur Mitmachausstellung „Räuber Hotzenplotz“ rund um das beliebte Kinderbuch von Otfried Preußler ein.

„Eintritt strengstens verboten“ heißt es am Eingang zwar, aber das ist ein augenzwinkernd gemeintes Zitat aus dem Buch – denn das Gegenteil gilt. Hier ist alles erlaubt, was in Museen sonst streng verboten wird: Kinder dürfen anfassen, spielen, herumtollen, Bälle werfen, in Büchern blättern und in der Polizeistation für einen „Spitzbuben“ in der Familie oder im Freundeskreis direkt einen Steckbrief anfertigen. Der Wachtmeister Alois Dimpfelmoser dankt dafür herzlich.

Preisgekröntes Design

Seine vergeblichen Versuche, den gefährlichen, bärtigen Mann mit Schlapphut, Stoppelbart und sieben Messern am Gürtel hinter Gittern zu bringen, hat Otfried Preußler erstmals 1962 veröffentlicht. Dem Autor ist ein eigener Ausstellungsraum gewidmet. Die Bände über den etwas bärbeißig-tollpatschigen Schurken wurden in 38 Sprachen – von Koreanisch bis Africaans – übersetzt. Daran haben auch die Illustrationen von Franz J. Tripp wesentlichen Anteil, die 2012 von Mathias Weber koloriert wurden. Sie verleihen den Figuren Preußlers ihr charakteristisch-liebenswertes Äußeres und sorgen dafür, dass die Bösewichte der Geschichte nicht gar so furchteinflößend wirken, wie es im Text vielleicht zunächst erscheinen mag.

Die Welt des Räubers, die Küche der Oma, das Zauberschloss des Bösewichts Petrosilius Zwackelmann oder die Polizeistation wurden für die Mitmachausstellung detailverliebt ins Dreidimensionale übertragen. Prompt fühlt sich der Besucher zurückversetzt in seine Kindheit, denn man wird zu Seppel und Kasperl. Sie wollen mit einer großen Goldkiste, die als Puzzle zusammengebaut und anschließend durch den Wald gezogen wird, den bärtigen Gauner aus seinem Versteck locken. Ob das klappt, wird nicht verraten!

Die Gestalter Bernotat & Co erhielten für ihre märchenhafte Kreation den German Design Award 2020. Acht Monate war die vom Kindermuseum Junges Schloss im Landesmuseum Württemberg mit dem Thienemann-Esslinger Verlag entwickelte Ausstellung bereits im Landesmuseum Stuttgart zu sehen – das mit rund 75 000 jungen Gästen einen Besucheransturm erlebte.

Nun will das Badische Landesmuseum, das gerade eine Neukonzeption seines Hauses plant, damit Erfahrungen für ein eigenes Kindermuseum sammeln. Hinzu kommt jetzt wegen der Corona-Pandemie ein auf die speziellen Bedürfnisse einer Familienausstellung angepasstes Sicherheits- und Hygienekonzept sowie ein eigens entwickeltes Zugangssystem, so dass sich maximal 50 Personen gleichzeitig in der Ausstellung aufhalten. Am Samstag, 24. Oktober ist zur Eröffnung von 13 bis 18 Uhr der Eintritt frei, aber die Besuchsdauer begrenzt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020