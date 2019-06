Kindsleiche gefunden

Fuldabrück/Guxhagen.Etwa vier Monate nach dem Verschwinden der fünfjährigen Kaweyar in Nordhessen ist eine Kinderleiche in der Fulda entdeckt worden. Der Leichnam eines Mädchens wurde am Montag im Bereich von Fuldabrück-Bergshausen aus dem Fluss geborgen, wie die Polizei am Dienstag zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kassel mitteilte.

Nach einer vorläufigen Identifizierung des Leichnams durch die Ermittler der Kriminalpolizei handele es sich um die fünfjährige Kaweyar aus Guxhagen. Eine für Mittwoch geplante rechtsmedizinische Untersuchung stehe aber noch aus. Sie soll Gewissheit bringen und auch prüfen, ob ein Gewaltverbrechen vorliegt. Das Mädchen war mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ in Guxhagen in die Fulda geraten, teilte die Polizei mit.

Die Fünfjährige war seit dem 17. Februar, ihrem Geburtstag, vermisst worden. Sie war zuletzt auf einem Spielplatz gesehen worden, der sich nicht weit entfernt von der Fulda befindet. Ihre Mutter hatte sie aus den Augen verloren. Das Mädchen konnte sich nach früheren Polizei-Angaben wegen einer leichten Behinderung nur eingeschränkt orientieren. Das Kind litt an Autismus.

Die Ermittler hatten von Anfang an vermutet, dass das Kind einer Flüchtlingsfamilie aus dem Irak ins Wasser gefallen war. Mehrere Suchaktionen waren allerdings ohne Erfolg geblieben. lhe

