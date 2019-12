Kippa, Kopftuch und Modisches

Stuttgart.Dieses eine Kopftuch ist kein gewöhnliches Kopftuch. Sogar zweimal muss sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Stück Stoff beschäftigen. Getragen hat es die muslimische Lehrerin Fereshta Ludin, die in den 1990er Jahren auf den Schuldienst in Baden-Württemberg verzichtete, weil sie das Kopftuch als Symbol ihres Glaubens in der Öffentlichkeit tragen wollte. Es ist kein Zufall, dass Ludins Kopftuch im Haus der Geschichte am Anfang einer neuen Ausstellung über Kopfbedeckungen steht. „Es zeigt, wie auch andere Objekte, dass Kopfbedeckungen vieldeutige Zeichen sind“, sagt Kurator Sebastian Dörfler.

Neben Ludins Kopftuch hat Dörfler das schwarze Tuch einer Frau aus Syrien platziert, die das verhasste Teil als Ausdruck ihrer Unterdrückung auf ihrer Flucht gleich nach der Grenze ablegte. Aus Angst vor Verfolgung will sie bis heute anonym bleiben. Natürlich erinnern die Ausstellungsmacher auch an die Zeit, als es für deutsche Frauen alltäglich war, ein Kopftuch zu tragen. Dörfler: „Man muss auf den individuellen Kopf schauen.“

Unter dem Titel „Hut ab!“ zeigen die Ausstellungsmacher die Vielfalt der Kopfdeckungen und wie sie manchmal im Lauf der Jahrzehnte ihre Bedeutung verändern. „Helme, Hauben, Mützen und Hüte erzählen viel von der jeweiligen Gesellschaft, ihrem Selbstverständnis, ihren Werten und Leitbildern“, ist Museums-chefin Paula Lutum-Lenger überzeugt. Selbst militärische Kopfbedeckungen, die vor allem Schutz bieten sollen, sind davon nicht frei: Die Pickelhaube zum Beispiel war erst ein moderner Kopfschutz. Als dann seine Träger die badische Revolution niedergeprügelt hatten, wandelte er sich zum Symbol für den verhassten preußischen Militarismus.

260 Bedeckungen

In 44 Vitrinen präsentiert das Haus der Geschichte 260 unterschiedliche Kopfbedeckungen. Die lederne Reisemütze ist dabei, die der Dichter Friedrich Schiller auf seiner Flucht nach Mannheim trug, und ein Barett von Friedrich Wilhelm Hegel. Oder der moderne Titanhelm, der 2017 einem Polizisten bei einem Amoklauf in Konstanz das Leben rettete. Auch der Stahlhelm von Ernst Jünger, der ein Geschoss ablenkte und dem Dichter im Ersten Weltkrieg das Leben rettete, ist zu sehen.

Erzählt wird die Geschichte des Bollenhuts, der ursprünglich Teil der Tracht in drei Schwarzwalddörfern war, in der 1950er Jahren das Symbol für den badischen Unabhängigkeitskampf wurde und heute Werbeträger für den Schwarzwaldtourismus ist. Tiefen Eindruck hinterlässt die Vitrine mit zwölf Mützen der Tübinger Studentenverbindung „Palatia“. Die Schildkappen blieben Jahrzehnte liegen, weil die Träger allesamt im Ersten Weltkrieg gefallen waren.

Brandaktuell ist die Kippa, die Juden in Zeiten eines wachsenden Antisemitismus in Deutschland nicht mehr zu tragen wagen. Die religiöse Kopfbedeckung des früheren Landesrabbiners Joel Berger steht dafür. Daneben wird die Baseballkappe präsentiert, die der 82-Jährige trägt, wenn er nicht auffallen will. Er sagt, die Allerweltsmütze biete „einen gewissen Schutz vor Anfeindungen“.

Kopfbedeckungen bringen den Rechtsstaat immer wieder an seine Grenzen. Das zeigt der bizarre Streit um die Frage, ob ein bekennender Sikh beim Motorradfahren seinen Turban ablegen muss. In Bad Säckingen bekam ein Biker eine Sondergenehmigung, in Konstanz nicht. Auch politische Überzeugungen lassen sich mit Kopfbedeckungen demonstrieren. Die Nazis warfen Männer mit Baskenmützen sogar ins Gefängnis. Bekannt ist der Hut des Freiheitskämpfers Friedrich Hecker. Oder ganz aktuell die rosafarbene Pussyhat mit den angedeuteten Katzenohren – mit denen die Trägerinnen gegen US-Präsident Donald Trump demonstrieren. Natürlich geht es bei Damenhüten auch um Mode. Für den Hutschmuck mussten viele Vögel ihr Leben geben. Besonders beliebt waren die Federn von Paradiesreihern und Straußen. „Das führte zur Ausrottung ganzer Arten“, blickt Dörfler zurück. Ironische Wendung der Geschichte: Ihr Protest gegen den „Vogelmord“ brachte die Fabrikantengattin Lina Hähnle an die Spitze des Bundes für Vogelschutz, dem Vorgängerverband des Naturschutzbundes Nabu.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019