Kirche bietet Gespräche an

Speyer.Zur weiteren Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche lädt das Bistum Speyer zunächst 87 Opfer zu Einzelgesprächen ein. „Das ist ein völlig freies Angebot. Wir wollen keine Übergriffigkeit“, sagte Bischof Karl-Heinz Wiesemann gestern. Es gehe um 46 Menschen, denen eine Art Entschädigung gezahlt worden sei, sowie um 41 Menschen, die keinen solchen Antrag gestellt hätten. „Das Problem ist, dass in manchen Personalakten kein Opfername vermerkt ist“, sagte Generalvikar Andreas Sturm.

Häufig anonyme Meldungen

Seit Offenlegen einer Studie zum Missbrauch in der Kirche 2018 hätten sich weitere Opfer gemeldet, sagte Sturm. „Manchmal leider anonym. Diese Menschen scheuen vermutlich das juristische Prozedere –diese Zwickmühle ist ein Problem.“ Vertreter des Bistums hätten sich in den vergangenen Wochen mit den Generalstaatsanwaltschaften Zweibrücken und Saarbrücken getroffen. „Besprochen wurden 57 Fälle, in denen der Täter noch lebt.“ Es gehe nicht nur um Priester, sondern auch um Erzieher und Pädagogen. Verdächtige seien suspendiert worden.

Eine Arbeitsgruppe zum Thema Prävention kommt Generalvikar Sturm zufolge am Samstag erstmals zusammen. Dabei soll es auch um die Frage gehen, wie mehr Vertrauen gewonnen werden wann. „Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche bei uns sicher sind.“ lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019