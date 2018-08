Kirchenasyl löst Streit aus

Landrat Marlon Bröhr pocht auf polizeiliche Maßnahmen. © dpa

Mainz.Nach der Aufnahme eines ausreisepflichtigen Ausländers in einer evangelischen Gemeinde in Kirchberg im Hunsrück dringt der Rhein-Hunsrück-Kreis auf eine Abschiebung – und das Integrationsministerium auf eine einvernehmliche Lösung. Der Landrat des Landkreises Rhein-Hunsrück, Marlon Bröhr (CDU), kritisierte gestern, dass ihn das Integrationsministerium angewiesen habe, auf Polizeimaßnahmen zu verzichten. Es gebe in Rheinland-Pfalz eine mit allen Seiten getroffene Vereinbarung, nicht mit der Polizei gegen ein Kirchenasyl vorzugehen, sagte hingegen eine Sprecherin des Ministeriums.

Es gebe einen richterlichen Beschluss zur Durchsuchung der kirchlichen Räumlichkeiten, sagte hingegen Bröhr. „In letzter Konsequenz konnte ich nicht tätig werden, weil man mich angewiesen hat, davon abzusehen.“ Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe den Fall geprüft und eine Asylberechtigung abgelehnt. Nach der Bestätigung dieser Entscheidung durch das Verwaltungsgericht Trier sei die Überstellung des Mannes nach Italien im Einklang mit dem Dublin-Abkommen die einzig mögliche Konsequenz. Darüber könne sich auch nicht das Presbyterium einer Kirchengemeinde hinwegsetzen. Nach Angaben Bröhrs gibt es zurzeit sieben Fälle von Kirchenasyl allein in seinem Landkreis.

Abschiebung nach Italien geplant

Nach dem Dublin-Abkommen müssen Asylbewerber in das EU-Land, wo sie zuerst registriert wurden. Der abgelehnte sudanesische Asylbewerber in Kirchberg soll nach Italien abgeschoben werden. „Dort hat der 21-Jährige keine Hilfe zu erwarten, er wird auf der Straße leben, das ist unsäglich“, sagte eine Mitarbeiterin des Arbeitskreises Integration in Simmern.

Das Kirchenasyl sei zwar gesetzlich nicht verankert, sagte eine Ministeriumssprecherin. „Aber in Rheinland-Pfalz haben wir dennoch einen großen Respekt vor der christlichen Tradition und der Verantwortung, die die Kirchen in diesen Fällen für die betroffenen Menschen übernehmen.“ Ziel des Kirchenasyls sei es, auf nicht hinnehmbare humanitäre Härten hinzuweisen und eine erneute Überprüfung des Einzelfalls erreichen zu können. lrs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018