Kirsche blüht in voller Pracht

Frankfurt.Wegen der Corona-Krise wird es auch in Hessen ein ungewöhnliches Osterfest. Die Natur allerdings trotzt allen Widrigkeiten und lässt – wie auf diesem Bild von Kirschbäumen in Frankfurt – die Pflanzen erblühen. Das Wetter wird an den Ostertagen in Hessen übrigens überwiegend freundlich. An diesem Samstag sind bis zu 24 Grad möglich. Ähnlich warm wird es nach Angaben der Meteorologen auch am Ostersonntag mit Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad. Im Lauf des Tages ziehen dann allerdings einige dichtere Wolken auf und es gibt Regenschauer. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.04.2020