Kita-Azubi vor Gericht

Stuttgart.Nach dem Missbrauch von Kleinkindern in einer privaten Kindertagesstätte in Schwieberdingen bei Ludwigsburg steht von heute an ein 21-Jähriger vor Gericht. Zunächst als Praktikant, später als Auszubildender soll der junge Mann laut Anklage zwischen 2016 und 2018 sexuelle Handlungen an sieben Kindern vorgenommen und dies zum Teil auch gefilmt und fotografiert haben. Auf seinem Computer wurden Tausende Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt gefunden. Der geständige Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.

Im April festgenommen

Die Opfer waren allesamt ein- bis dreijährige Kinder. Ermittlungen gegen die ehemalige Leiterin der Kita wegen möglicher Beihilfe durch Unterlassen wurden inzwischen eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte. Der Verdacht habe sich nicht erhärtet. In der Kita werden aktuell 75 Kinder bis drei Jahre betreut, im Kindergarten darüber 35 Kinder bis sechs Jahre. Direkt nach den Vorfällen habe es drei Abmeldungen gegeben, wie ein Firmensprecher mitteilte. Die Nachfrage nach Plätzen bleibe dennoch hoch.

Der 21-Jährige, der im Schuljahr 2016/17 seine Ausbildung zum Erzieher in dem Haus begonnen hatte, war im April festgenommen worden. Für das Verfahren hat das Landgericht Stuttgart fünf Verhandlungstage bis zum 9. Oktober angesetzt. Zu welchen Teilen die Öffentlichkeit zugelassen wird, steht laut einem Gerichtssprecher noch nicht fest. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018