Kita-Volksbegehren vor Gericht

Stuttgart.Es sollte für die SPD ein Knüller im baden-württembergischen Kommunalwahlkampf werden. Doch dann schob CDU-Innenminister Thomas Strobl dem Volksbegehren für die Einführung der beitragsfreien Kita einen Riegel vor. Am Montag hat der Verfassungsgerichtshof die Klage der Opposition verhandelt. Nach den vielen Fragen der Richter wird die Entscheidung am 30. März mit Spannung erwartet.

Was will die SPD mit dem Volksbegehren erreichen?

Im Januar vergangenen Jahres hat die SPD ein Volksbegehren gestartet mit dem Ziel, dass der Besuch von Kindergärten gebührenfrei wird. Die erforderlichen 10 000 Unterschriften für den Antrag hatte die Oppositionspartei schnell zusammen. Das Land müsste den Trägern der Kindergärten pro Jahr 529 Millionen Euro erstatten. Kitas seien heute Bildungseinrichtungen, deren Besuch nichts kosten dürfe, argumentierte SPD-Landeschef Andreas Stoch in der mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs. Einkommensschwache Familien würden überproportional belastet, auch wenn die Gebühren sozial gestaffelt sind. Zudem sei es ungerecht, dass in manchen Städten der Kita-Besuch umsonst ist, in anderen nicht.

Warum wurde das Volksbegehren nicht zugelassen?

Das CDU-geführte Innenministerium führte verfassungsrechtliche Bedenken gegen den von der SPD formulierten Gesetzentwurf vor. Der Anwalt Winfried Porsch wies vor Gericht auf die finanziellen Folgen hin. Jährlich 530 Millionen Euro entsprächen einem Anteil von einem Prozent des Landeshaushalts und würden die Finanzlage wesentlich verändern. Die Grenze der Zulässigkeit zog Porsch bei einer Belastung von 0,5 bis 0,7 Prozent des Haushaltsvolumens. Das wären etwa 300 Millionen Euro. Porsch: „Es ist schlicht falsch, dass das Innenministerium über die Kosten jedes Volksbegehren ausschließen will.“

Wie lief die Verhandlung vor dem Gericht?

Ausführlich interessierten sich die Verfassungsrichter für die praktischen Folgen des SPD-Konzepts. Dabei verhedderten sich die Wortführer der SPD in Widersprüche. Der Verfassungsrechtler Joachim Wieland erläuterte, das Land solle den Kita-Trägern die Summen erstatten, die den Eltern zu einem bestimmten Stichtag in Rechnung gestellt werden. In diesem Modell wären aber Städte wie Heilbronn die Dummen, die schon jetzt freiwillig auf Elternbeiträge verzichten. Stoch brachte dagegen eine pauschale Erstattung von etwa 20 Prozent der Betriebskosten ins Gespräch. „Wir wollen keine Spitzabrechnung im Einzelfall“, betonte er. Ob ein Gesetz, das so unterschiedliche Auslegungen zulässt, den Anforderungen der Verfassungsrichter zur Bestimmtheit genügt, wird eine der spannenden Fragen sein.

Welche verfassungsrechtlichen Bedenken gibt es?

Das Innenministerium hat die Ablehnung vor allem auf Artikel 59 der Landesverfassung gestützt. Dort heißt es: „Über Abgabengesetze, Besoldungsgesetze und das Staatshaushaltsgesetz findet kein Volksbegehren statt.“ Für den SPD-Prozessvertreter Wieland ist klar, dass „das kein Abgabengesetz ist“. Denn das Land finanziere den Kommunen nur eine Leistung. Außerdem verlange das Volksbegehren keine Änderung am Landeshaushalt. Für die Regierung kritisierte Porsch, dass auch sehr teure Kitas ihre Leistungen voll beim Land abrechnen könnten.

Wie haben andere Bundesländer die Frage geregelt?

In den vergangenen beiden Jahren haben immer mehr Länder auf Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten ganz oder teilweise verzichtet. Vorreiter war im Jahr 2010 Rheinland-Pfalz, wo die Kinder ab dem 2. Geburtstag weitgehend befreit sind. In Berlin kostet die Kita seit August 2018 nichts mehr, in Hessen ist die Grundbetreuung mit täglich sechs Stunden ab dem 3. Geburtstag umsonst. Schleswig-Holstein hat jetzt eine Deckelung der Gebühren beschlossen, die ab nächstem Schuljahr greift, in Brandenburg ist das letzte Kindergartenjahr frei. Neben Baden-Württemberg bitten noch die Bayern und das Saarland unverändert die Eltern zur Kasse.

Um welche Beträge geht es vor Ort?

In Baden-Württemberg setzen die Kommunen und freien Träger die Höhe der Beiträge fest. Vorreiter bei der Freistellung der Eltern war Heilbronn. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von Gebührenmodellen mit oder ohne soziale Staffelung, zum Teil kostet nur das erste Kind. Als Richtschnur sehen die Gemeindeverbände, dass die Eltern ein Fünftel der Betriebskosten bezahlen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020