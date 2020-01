Kitagebühren: Entscheidung könnte im März fallen

Stuttgart.Eltern müssen in Baden-Württemberg für den Kita-Besuch ihrer Kinder zahlen. Die SPD will die Gebühren abschaffen, ist aber in der Opposition. Über ein Volksbegehren wollte sie ihr Anliegen vorantreiben – doch den Antrag genehmigte das Innenministerium nicht. Von Montag an beschäftigen sich nun die obersten Verfassungsrichter Baden-Württembergs mit dem Thema. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was sind Volksbegehren und Volksabstimmungen?

Mit einem Volksbegehren können Bürger ein Thema anstoßen. Ein Volksbegehren kann in eine Volksabstimmung münden, also in die Befragung der Bürger. Die Hürden dafür hat die grün-rote Vorgängerregierung 2015 gesenkt, um mehr direkte Demokratie in Baden-Württemberg zu ermöglichen. Bislang gab es im Südwesten keine von Bürgern initiierte Volksabstimmung.

Was will die SPD?

Die SPD hat im Januar 2019 den Startschuss für ein Volksbegehren gegeben, um Kitas gebührenfrei zu machen. Sie sammelte rund 10 000 Unterschriften und reichte einen Antrag auf ein Volksbegehren beim Innenministerium ein. Bislang zahlen die Eltern in den Kommunen in Baden-Württemberg für die Betreuung ihrer Kinder unterschiedlich hohe Beiträge. Hingegen sind die Kitas etwa in Rheinland-Pfalz für Kinder ab zwei Jahren gebührenfrei. Fallen die Gebühren weg, müsste das Geld aus dem Landeshaushalt kommen. Nach Angaben der SPD geht es um etwa 529 Millionen Euro im Jahr – der Gemeindetag geht aber von einem höheren Betrag aus.

Wie entschied das Innenministerium?

Die grün-schwarze Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lehnt eine generelle Gebührenfreiheit für Kitas ab, weil das fürs Land zu teuer sei. Das CDU-geführte Innenministerium schob dem Volksbegehren einen Riegel vor und führte rechtliche Gründe an: Sollte das Volksbegehren erfolgreich sein, würde das den Etat des Landes wesentlich beeinflussen. Zudem seien keine Volksbegehren über Abgabengesetze möglich. Das Vorhaben der SPD widerspreche dem Grundgesetz und der Landesverfassung.

Was hält die SPD dagegen?

Die SPD argumentiert, dass es bei der von ihr angepeilten Gesetzesänderung nicht um das Staatshaushaltsgesetz gehe. Das von der SPD formulierte Änderungsgesetz sei auch kein Abgabengesetz.

Wann gibt es eine Entscheidung?

Laut eines Gerichtssprechers soll bis Ende März eine Entscheidung verkündet werden. Sollte der Verfassungsgerichtshof der SPD recht geben, will die Partei schnell das Volksbegehren auf den Weg bringen. Dieses würde dann in die Zeit des Landtagswahlkampfes fallen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020