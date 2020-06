Kitas und Grundschulen bald für alle geöffnet

Stuttgart.Von Peter Reinhardt

Ab 29. Juni sollen in Baden-Württemberg Kitas und Grundschulen wieder für alle Kinder öffnen. Das am Dienstag vom Ministerrat beschlossene Konzept sieht vor, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter dann für die Kinder nicht mehr gilt. Das umfangreiche Infektionsschutzgesetz schreibt aber vor, dass die Betreuungsgruppen und Klassen durch unterschiedlichen Beginn und gestaffelte Pausenregelungen getrennt bleiben. „Für viele Familien war die Zeit der Schließung enorm belastend. Für nicht wenige ist die Belastungsgrenze erreicht“, sagt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bei der Vorstellung der Verordnung.

Für die Grundschulen gelten die neuen Regeln zunächst bis zu den Sommerferien. Der Unterricht soll sich auf die Kernfächer Deutsch, Mathe und Sachkunde beschränken. „Wir gehen von drei, vier Stunden täglich aus“, erläutert Eisenmann. Musik und Sport finden bis zum Schuljahresende nicht mehr statt, Klassenarbeiten sind nicht mehr vorgesehen. Die durch freigestellte Lehrer entstehenden Lücken müssen durch andere Betreuungsangebote abgedeckt werden. „Eine Rhythmisierung des Unterrichts einschließlich der täglichen Bewegungszeit ist bewusst einzuplanen“, heißt es in den Eckpunkten. Die bisherige Notbetreuung wird dann entfallen. Ob die Grundschulen wieder verlässliche Öffnungszeiten anbieten, lässt Eisenmann offen. „Es wird nicht 1:1 wie vor Corona sein“, betont sie.

Schulpflicht ausgesetzt

Die Schulpflicht ist für den Rest des Schuljahres ausgesetzt, nicht nur für Kinder mit Vorerkrankungen. „Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos anzeigen“, heißt es in dem sechsseitigen Konzept. Eisenmann betont, vielen Eltern gehe die Öffnung unter Pandemiebedingungen zu schnell. Die CDU-Politikerin will Lehrern Corona-Tests ohne Krankheitssymptome ermöglichen. Das sei eine Voraussetzung für die vollumfängliche Öffnung. Pädagogen mit relevanten Vorerkrankungen müssen ab 29. Juni für eine Freistellung ein ärztliches Attest vorlegen.

„Oberste Priorität hat der Schutz der Gesundheit“, betont Eisenmann. Jede Kita müsse ein Hygienekonzept nach einer Handreichung des Landesgesundheitsamtes umsetzen. Die Einrichtungen dürfen auch wieder neue Kinder aufnehmen. Nach den bisherigen Erhebungen gehören bei den Erzieherinnen bis zu 40 Prozent Risikogruppen an, die von der Präsenzbetreuung freigestellt sind. Um möglichst für alle Kinder einen Regelbetrieb zu ermöglichen, lockert das Land bis zum Sommer 2021 viele Vorgaben. Die Gruppen können vergrößert, zusätzliches Personal ohne Fachausbildung eingesetzt und größere Räume ohne die baulichen Voraussetzungen angemietet werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020