Kitas und Kliniken betroffen

Stuttgart/Frankfurt/Mainz.Die Bürger müssen sich vor Ostern auf größere Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Nach ersten Aktionen werde es in Baden Württemberg in der kommenden Woche immer mehr „spürbare Arbeitsniederlegungen“ geben, teilte die Gewerkschaft ver.di gestern in Stuttgart mit. Betroffen werden demnach Eltern von Kindergartenkindern und Patienten von kommunalen Kliniken sein.

Ver.di-Bundeschef Frank Bsirske kündigte an, dass auch Flughäfen betroffen sein könnten, wenn auch nicht direkt in den Ferien. Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen war am Dienstag ohne Annäherung zu Ende gegangen. Martin Gross, ver.di-Landeschef für Baden-Württemberg, sagte: „Die größten staatlichen Überschüsse in der Geschichte der Bundesrepublik und kein Angebot für die eigenen Beschäftigten: Das passt wie die Faust aufs Auge.“

In Hessen drohen einzelne Warnstreiks. „Wir werden den Rhythmus verschärfen“, sagte ein Sprecher von ver.di gestern in Frankfurt. Den Auftakt bilde eine Aktion, die morgen in Frankfurt-Höchst geplant sei. Aufgerufen seien unter anderem Mitarbeiter des Klinikums Höchst, der Stadtverwaltung Frankfurt und der Arbeiterwohlfahrt.