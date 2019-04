Klage gegen Holz-Offensive

Stuttgart.Schweres Geschütz fährt die Mauerstein-Industrie gegen die „Holzbau-Offensive“ der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg auf. Die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau kündigte gestern eine Klage gegen das „Baustoff-Diktat fürs Holz“ an. Mit einer Pflicht zum Einsatz von Holz begebe sich die Regierung von Winfried Kretschmann „auf den Holzweg“. Der Verband hat die Pläne von einer Anwaltskanzlei prüfen lassen. Das Ergebnis: „Die Holzbau-Offensive wird rechtlich nicht überleben.“

Stein des Anstoßes ist ein Konzept von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), das er dem Ministerrat im vergangenen November präsentierte. „Dem Land kommt eine Vorbildfunktion zu, die Potenziale des Holzbaus zum Erreichen der Klimaschutzziele auszuschöpfen“, betonte er damals. Er wollte den Holzeinsatz bei öffentlichen Bauten sogar verpflichtend vorschreiben. Inzwischen ist er zurückgerudert. Gestern ist von Zwang keine Rede mehr: Das Land werde „alle Neu- und Umbauten in der Zuständigkeit des Landes so weit wie möglich in Holz- oder Holzhybridbauweise erstellen“.

Verstoß gegen Wettbewerbsrecht?

„Der Holzbau hat sich zum Mythos entwickelt, der in Baden-Württemberg den Blick auf das rechtlich Zulässige vernebelt hat“, kritisiert der Wettbewerbsexperte Jörg Schmidt-Wottrich. Er wertet das Förderprogramm mit einem Volumen von 16,6 Millionen Euro als „selektive, ausschließlich einer Branche zugutekommende Wirtschaftsförderung“ und „gezielten Eingriff in den Wettbewerb“. Der Jurist sieht zudem einen Verstoß gegen die Landeshaushaltsordnung: „Das ist Verschwendung von Steuergeldern, weil Bauten aus Holz im Schnitt zehn Prozent teurer als massiv errichtete Gebäude sind.“ Auch Hauks Öko-Argumente lässt er nicht gelten. Denn der tatsächliche Holzanteil bei einem Holzhaus liege meist nur zwischen sieben und zehn Prozent. Der große Rest seien Gipsplatten, Dämmung, Folien und Verbindungsmittel.

Der frühere Förster Hauk bedauert die „Vorwürfe der anderen, nicht nachwachsende Baustoffe vertretenden Verbände“. Die Zukunft des klimaverträglichen Bauens gehöre dem „innovativen und intelligenten Mix der Baustoffe“. Zugleich zeigt er sich kooperationsbereit und bietet Gespräche an: „Es ist im Interesse des Landes, hier gemeinschaftlich in der Baubranche nach optimalen Lösungen zu suchen.“

