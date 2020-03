Klagen über Lärm und Arbeitszeiten

Mannheim.Vor sechs Jahren wollte das Land Niedersachsen die Regelstundenzahl für Gymnasiallehrkräfte von 23,5 auf 24,5 Stunden pro Woche erhöhen. Das sorgte für Empörung bei Lehrern, Gewerkschaften und dem Philologenverband und endete schließlich im Sommer 2015 mit einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, das die geplante Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für verfassungswidrig erklärte. Der Konflikt schwelt seitdem aber weiter; die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW ließ Lehrer in Niedersachsen Arbeitsstunden aufschreiben – und kam, gemessen an der für Beamte im öffentlichen Dienst üblicherweise geltenden 40-Stunden-Woche, auf zwei Millionen Überstunden.

Die Universität Göttingen durchleuchtete vor zwei Jahren in einer Metastudie die 20 wissenschaftlichen Untersuchungen, die seit Ende der 1950er-Jahre die Arbeitszeit von Lehrkräften in Deutschland ermitteln sollten. Ergebnis: Trotz erheblicher Veränderungen in den Schulen und bei deren Rahmenbedingungen werden zentrale Befunde immer wieder bestätigt: Lehrkräfte sind gegenüber vergleichbaren Beschäftigten im öffentlichen Dienst schlechter gestellt. Sie arbeiten mehr, und ein hoher Prozentsatz komme gar auf „gesundheitsgefährdende“ überlange Arbeitszeiten von über 48 Stunden in der Woche.

Jetzt am Montag legt die Interessenvertretung der Gymnasiallehrer eine neue Studie vor mit dem Titel „Lehrerarbeit im Wandel“. Bundesweit wurden im ersten Halbjahr 2018 rund 20 000 Lehrkräfte an Gymnasien zu Arbeitszeit und Arbeitsbelastung befragt, durchgeführt hat die Befragung die Universität Rostock. Der Philologenverband geht davon aus, dass sich „schwarz auf weiß“ erneut bestätigt, was Lehrkräfte seit Jahren kritisieren: Lehrer leisten mehr, als die Öffentlichkeit wahrnimmt.

„Der Beruf des Lehrers hat einen sichtbaren und einen unsichtbaren Teil, und über diesen zweiten Bereich will der Dienstherr nicht so genau Bescheid wissen“, sagt Stefan Düll, Vize-Bundesvorsitzender des Verbandes und Schulleiter am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß bei Augsburg. Der eigentliche Unterricht sei das eine, Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen von Klassenarbeiten und Klausuren, Schüler- und Elterngespräche, Teilnahme an Konferenzen, Lehrerfortbildungen das andere. „Aber es läuft ja, also fragt auch keiner nach“, so Düll.

Viel Neues wird die Studie des Philologenverbandes kaum zu Tage fördern – sie wird sich mit ihrem zu erwartenden Tenor von langen Arbeitszeiten und hoher Arbeitsbelastung nahtlos in die Reihe der Vorgängerstudien einordnen. Das Problem ist nur – und das ist auch Lehrerverbänden und Gewerkschaften bewusst: Es gibt vielerorts zu wenige Lehrer, die eingestellt werden könnten. Vor allem im Grundschulbereich ist die Liste der Bewerber kurz. Was nicht zuletzt daran liegt, dass Grundschullehrer schlechter bezahlt werden als ihre Kollegen an weiterführenden Schulen.

Grundschulen fehlen Lehrkräfte

Hessen versucht gerade, Real- und Gymnasialschullehrer von der Attraktivität des Grundschuldienstes zu überzeugen, mit mäßigem Erfolg. Ein anderes Thema sind die Verwaltungsaufgaben, die immer mehr werden, was Lehrer von ihrer eigentlichen Tätigkeit des Lehrens abhält. Hier sollen Verwaltungsfachkräfte Abhilfe schaffen, Hessen beispielsweise will 500 dieser Fachkräfte an die Schulen schicken, um solche Aufgaben zu erledigen.

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg setzen daneben auf Prävention, um die Lehrer fit zu halten. Die Mainzer Landesregierung hat bereits 2011 das Institut für Lehrergesundheit ins Leben gerufen, das ein spezielles Gesundheits-Check-up für Lehrkräfte anbietet. Jedes Jahr wird ein Bericht erstellt; laut der aktuellen Ausgabe 2016/17 bewerten zwei Drittel der befragten Lehrkräfte ihre Arbeitsbedingungen immerhin als sehr gut bis befriedigend. Die Hälfte empfindet aber den Lärmpegel in Pausen und im Unterricht als große Belastung.

Baden-Württemberg investiert im laufenden Jahr 2,8 Millionen Euro in die Gesundheit der Lehrkräfte; für das Geld gibt es Angebote wie Stressbewältigung, Burnout-Prävention, Stimmbildung, Entspannungsübungen und Ernährungskurse. Daneben können der Arbeitsplatz oder Arbeitsabläufe verbessert werden. „Der Lehrerberuf ist ein sehr anspruchsvoller und fordernder Beruf“, begründet Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Maßnahmen. Das immerhin ist eine Feststellung, auf die sich wohl beide Seiten verständigen können.

