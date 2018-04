Klagewelle angekündigt

Anzeige

Witzenhausen.Nach dem eskalierten Polizeieinsatz bei einem Protest gegen die Abschiebung eines Syrers aus dem nordhessischen Witzenhausen (wir berichteten) hat der Rechtsanwalt der Demonstranten eine Welle von weiteren Klagen angekündigt. Sven Adam, der den Arbeitskreis Asyl Witzenhausen vertritt, sagte gestern der Deutschen Presse-Agentur, dass zu den beiden bereits eingereichten Klagen am Verwaltungsgericht Kassel weitere Verfahren von Betroffenen hinzukommen. Es solle festgestellt werden, dass der Polizeieinsatz mit Pfefferspray, Schlagstöcken und einem beißenden Hund übertrieben und rechtswidrig gewesen sei.

Strafanzeige gegen Polizisten

Geplant sei auch eine Strafanzeige gegen einen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. „Er hat selbst auf am Boden liegende Demonstranten mit dem Schlagstock eingedroschen“, sagte Adam nach Zeugenaussagen. Zudem kündigte er weitere Klagen von Mitbewohnern des Syrers an. Die Beamten seien, um den 27-Jährigen abzuschieben, ohne Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung der Achter-WG eingedrungen. Zudem werde es eine Klage geben, weil der Syrer stundenlang ohne Essen und ausreichend Getränke festgehalten worden sei. Er habe auch nicht mit seiner Anwältin telefonieren dürfen, sagte Adam.

Die Polizei war in der Nacht zum Montag in Witzenhausen im Einsatz, um die Abschiebung des Syrers nach Bulgarien einzuleiten. Später stellte sich jedoch heraus, dass es einen Gerichtsbeschluss dagegen gab. Die Abschiebung wurde Stunden später noch gestoppt. Die Polizei berichtete von aggressiven Demonstranten, Steinwürfen und verletzten Beamten. Rechtsanwalt Adam widersprach der Schilderung der Polizei, wonach der Protest gewalttätig abgelaufen sei. dpa