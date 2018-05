Klares Bekenntnis zu Europa

Anzeige

Wiesbaden.Um Krieg und Frieden geht es selten im Hessischen Landtag. Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) hielt es in ihrer Regierungserklärung gestern aber für angemessen, daran zu erinnern, dass es im vergangenen Jahr 36 Kriege oder begrenzte Kriege rund um den Globus gab. In Hessen und Deutschland lebten die Menschen dagegen seit Jahrzehnten in Frieden, Freiheit und Wohlstand, fügte sie hinzu und gab auch gleich die Antwort auf die Frage nach dem Warum: „Das verdanken wir dem vereinten Europa.“ Das aber steckt in der Krise, weil so viele die Abwesenheit von Krieg für selbstverständlich halten und Populisten in immer mehr Ländern Oberwasser haben.

„Es ist sehr leicht, über Europa zu schimpfen“, sagte Puttrich in ihrer Erklärung zu diesem Thema und warb dafür, mehr die Vorzüge und Gemeinsamkeiten in der EU herauszustellen und damit den auch von ihr eingeräumten Widrigkeiten zu trotzen. Zu denen gehören etwa die Gefährdung des Klimavertrags durch den Ausstieg der USA, der Brexit und seine Folgen, die Gefährdung des Rechtsstaats in Polen, der mangelnde Zusammenhalt Europas in der Flüchtlingsfrage oder die Entwicklung der Türkei unter dem autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die hessische Europaministerin war erst kürzlich zu einem Besuch in der türkischen Partnerregion Hessens, Bursa. Ein Klima der Angst und der Repression hat Puttrich dort nach eigenen Angaben gespürt. Bei einem solchen Weg in die Diktatur komme ein EU-Beitritt Ankaras gar nicht in Frage. Dennoch dürfe man aber den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, die Regionalpartnerschaft mit Bursa müsse bleiben. Überhaupt sieht Puttrich in den Partnerschaften auch mit Wielkopolska in Polen, Aquitaine in Frankreich oder Emilia-Romagna in Italien eine gute Möglichkeit für europäische Gemeinsamkeit. Eine zweite feste Säule im Bemühen, Europa voranzubringen, erkennt sie in der deutsch-französischen Freundschaft als Motor einer Reform der EU. Und die Idee, mittelfristig ein Interrail-Ticket für Bahnreisen durch Europa zur Verfügung zu stellen, unterstütze sie ausdrücklich, sagte Puttrich.