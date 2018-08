Klares Zeichen gegen Hass

Anzeige

Wiesbaden.Eigentlich hält es der neue Antisemitismusbeauftragte der hessischen Landesregierung für unerfreulich, dass es solch eine Position überhaupt geben muss. Das sei ja ein Zeichen dafür, wie virulent dieses Phänomen auch mehr als 70 Jahre nach Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland noch sei, sagte Felix Semmelroth (Bild) gestern bei seiner Amtseinführung in Wiesbaden. Dennoch oder gerade deshalb will der ehemalige Frankfurter Kulturdezernent seine Aufgabe mit ganzer Kraft angehen. Sowohl Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der dem 68-Jährigen in der Staatskanzlei die Ernennungsurkunde überreichte, als auch die führenden Repräsentanten der jüdischen Gemeinden in Hessen, die an der kurzen Zeremonie teilnahmen, sagten ihm dafür volle Unterstützung zu.

Mit der erstmaligen Benennung eines Antisemitismusbeauftragten setze das Land „ein klares Zeichen, dass Hass und Hetze gegen Juden in Hessen keinen Platz haben“, sagte Bouffier. Schließlich würden der Antisemitismus stärker, die Vorfälle sichtbarer, und die Hemmschwellen niedriger werden, so der Regierungschef. Und Semmelroth selbst steht der negativen Beurteilung nicht nach. „Immer dreister, anmaßender und auch physisch brutal“ zeige sich das Phänomen, beklagte er – und nannte die Angriffe auf Kippa-Träger in Berlin und einen Rabbiner in Offenbach als aktuellste Beispiele. In seiner neuen Funktion soll der habilitierte Literaturwissenschaftler Semmelroth sowohl unabhängiges Bindeglied zwischen den jüdischen Gemeinden in Hessen und der Landesregierung sein, als auch Konzepte und Strategien entwerfen, um Judenhass und Vorurteilen in der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Für diese Aufgabe hält Bouffier Semmelroth für genau den Richtigen. Dieser war lange Büroleiter der Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) und anschließend bis 2016 zehn Jahre lang Kulturdezernent der Stadt Frankfurt. Die jüdischen Gemeinden waren in die Auswahl des ersten hessischen Antisemitismusbeauftragten eingebunden. Demonstrativ nahmen der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden in Hessen, Jacob Gutmark, und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, an der Amtseinführung Semmelroths in der Staatskanzlei teil – wo dieser auch sein Büro haben wird. Gutmark sagte, der Antisemitismus biete „ein breites Spektrum an Hässlichkeit“. Korn wies darauf hin, dass Juden schon seit Kaiser Konstantins Zeiten im Jahr 324 im heutigen Bundesgebiet ansässig sind – „und damit länger als so mancher erst später zugewanderte deutsche Stamm“.