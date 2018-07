Klassenzimmer in der Natur

Anzeige

Bad Orb.Die „Teufelsleiter“ zum Haselbach hinabsteigen, einen Unterschlupf aus Zweigen bauen oder abends am Lagerfeuer sitzen – auf der Wegscheide sieht so der Unterricht aus. Statt 45-Minuten-Input in geschlossenen Räumen gibt es Naturerlebnisse und Gruppenerfahrungen. Die Idee ist fast 100 Jahre alt und steht vor der Herausforderung, den Anschluss an die Zukunft zu finden.

In Hessen existieren aktuell elf solcher Einrichtungen, wie der Schullandheim-Landesverband berichtet, dem zehn von ihnen angehören. Anders als Jugendherbergen haben sie aber verschiedene Träger und Konzepte. Neben der Wegscheide in Bad Orb gibt es zum Beispiel die Jugendbildungsstätte Wasserkuppe in Osthessen, das Kreisjugendheim Heisterberg in Mittelhessen oder den Schulbauernhof Hutzelberg-Oberrieden in Nordhessen. Die Wegscheide ist mit 1000 Betten das größte Schullandheim Deutschlands. Im Durchschnitt sind zwischen 600 und 650 Schüler auf dem Gelände, wie Andreas Bardorff sagt, der pädagogische Leiter der Wegscheide.

26 flache Bauten in bunten Farben stehen zwischen Bäumen auf dem eingezäunten Gelände, dazwischen Spielplätze, Tischtennisplatten, Fußballfelder, Baumhäuser, ein Hochseilgarten und ein Kiosk. Die meisten reisen montags mit dem Bus an und freitags wieder ab. Gerade ziehen fünf 5. Klassen der Frankfurter Carl-Schurz-Schule ein. Die Kinder haben ihre Betten bezogen, jetzt holen einige in Ziehwägelchen das Mittagessen aus der Großküche, während andere die Tische decken. „Die Kinder werden hier nicht bedient wie im Hotel“, sagt Bardorff.