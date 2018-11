Kleben statt ausspucken

Eine Kaugummi-Wand hängt an einer Haltestelle in Stuttgart. © dpa

Stuttgart.Die „Gum-Wall“ – ein Metallkasten mit bedrucktem Papier – soll das Kaugummi-Problem an Stuttgarter Stadtbahn-Haltestellen lösen helfen. Seit kurzem stehen acht davon an fünf Haltestellen, teilte Birgit Kiefer, Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mit. Bis Ende des Jahres sollen die Kästen an den Haltestellen Wilhelmsplatz, Badstraße, Stöckach, Ostendplatz und Mineralbäder getestet werden.

Mit der „Gum-Wall“ sollen Fahrgäste dazu gebracht werden, Kaugummi nicht auf den Boden zu spucken, sondern an das Papier zu kleben. Von der Aktion erhoffen sich die SSB, den Reinigungsaufwand senken zu können. Bei der „Gum-Wall“ könne das vollgeklebte Papier einfach bei der täglichen Reinigung abgerissen werden. Nicht nur an den Stadtbahn-Haltestellen gibt es „Gum-Walls“. Der Stuttgarter Flughafen hat vor Monaten zwei davon aufgestellt. „Sie werden gut angenommen“, heißt es von der Flughafen-Pressestelle. Die Verschmutzung sei zurückgegangen. lsw

