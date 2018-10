Kleine Geplänkel um den Steuersegen

Stuttgart.Viel Zeit haben sich die Steuerexperten von Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) für die Berechnung der Steuermehreinnahmen gelassen. Erst gestern teilte die Ministerin mit, dass die grün-schwarze Regierung für das laufende und vor allem das kommende Jahr mit 431 Millionen Euro zusätzlich rechnen kann. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart hatte schon vorher auf Mitsprache bei der Verteilung des Steuersegens gepocht.

Nachdem die Regierung den Entwurf des Nachtragshaushalts in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht hat, sind nach Reinharts Ansicht „jetzt die Fraktionen am Zug“. Er betont: „Das Heft des Handelns liegt in ihren Händen.“

Die Grünen allerdings wollen den von Reinhart festgestellten Spielraum gar nicht nutzen. „Wir stehen hinter dem Vorschlag der Finanzministerin, zusätzliche 400 Millionen Euro Kreditmarktschulden abzubauen“, erklärte die Grünen-Finanzexpertin Thekla Walker. Sitzmann will weitere 41 Millionen Euro den Kommunen für Sanierungen zur Verfügung stellen. Für die Fraktionen bliebe nichts für eigene Projekte übrig. Sitzmann greift dafür sogar auf freie Gelder im Nachtragsetat zu.

Reinhart beansprucht dagegen knapp 17 Millionen Euro für die beiden Regierungsfraktionen, die damit eigene Projekte finanzieren sollen. „Für die Aufteilung der Mehreinnahmen gibt es in der Haushaltsordnung eine feste Formel“, betont ein Sprecher. Vier bis fünf Prozent der Summe seien frei verfügbar. Für den allergrößten Teil schreibe die Landeshaushaltsordnung den Abbau von Schulden vor.

Mit beißender Kritik überzog FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke CDU-Generalsekretär Manuel Hagel. „Die CDU belügt beim Landeshaushalt sogar die eigenen Mitglieder“, schimpfte der Liberale. Hagel habe in einem Mitgliederbrief dreist behauptet, Grün-Schwarz würde 5,5 Milliarden Euro tilgen. Vorgesehen sei aber bisher lediglich eine Milliarde. Durch Sitzmanns Vorschlag steigt die Tilgung nun auf 1,4 Milliarden Euro im Doppeletat.

Hagel wehrt sich mit dem Hinweis, bei den 5,5 Milliarden seien die „impliziten Schulden“ einbezogen. Gemeint sind damit Rücklagen für Sanierungen.

