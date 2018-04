Anzeige

Der Sonderstab, dem Spezialisten aus Polizei und Ausländerverwaltung angehören, kümmere sich um diese Problemfälle und reize gezielt alles aus, um die Ausreisepflicht der Betreffenden durchzusetzen sowie alle rechtlich möglichen Überwachungsmaßnahmen und Sanktionen zu realisieren. Dabei sollen die Experten des Innenministeriums in Fallkonferenzen eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten. Vor allem aber steht der Sonderstab in engem Austausch mit dem für Abschiebungen zuständigen Bundesinnenministerium und dem Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr. So sollen Abschiebungshindernisse bei kriminellen Ausländern schnellstmöglich ausgeräumt werden. Hier seien vor allem die Kommunen als untere Verwaltungsbehörden gefragt. „Die Sanktionskette besteht im Wesentlichen aus aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen – also der Ausweisung, der Querverlegung in eine andere Unterkunft, aus Leistungskürzungen bei Verletzung von Mitwirkungspflichten und Maßnahmen der Einbürgerungsbehörde. Dazu kommen zahlreiche weitere Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Identitätsklärung oder zum Leistungsbezug.

Der Sonderstab stellt zudem den Informationsfluss zwischen Ausländerbehörde, Regierungspräsidium und Justiz sicher. Eng eingebunden sind zudem die Polizeipräsidien im Land. Diese sollen dem Sonderstab schwerwiegende Fälle von Mehrfach- und Intensivtätern melden, im Gegenzug werden Erfahrungen des Sonderstabs im Umgang mit diesen Fällen zurückgemeldet und auf die Situation vor Ort übertragen.

