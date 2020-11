Klimaliste – jung, aktiv und radikal

Stuttgart.Sie sind entschlossen und selbstbewusst. Viele sind jung und Aktivisten in der Klimaschutzbewegung, aber auch Wissenschaftler gehören zu ihnen. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens ist ihr wichtigstes Ziel. Sie formieren sich bundesweit auf kommunaler Ebene, wollen 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl antreten und peilen den Bundestag an.

Sie nennen sich die politische Graswurzelbewegung zur Durchsetzung von Klimaschutz. Und sie sind nicht die Grünen, sondern von deren Politik enttäuscht: Sie sind die Klimaliste und pfeifen auf das vermeintliche Monopol der Ökopartei. „Ich handle aus Frust und aus Notwehr und bin unzufrieden mit sämtlichen Parteien“, sagt etwa Jessica Stolzenberger. ,,Seit zwei Jahren gehen wir für den Klimaschutz und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels auf die Straßen, und nichts hat sich geändert.“ Die 21-jährige Politik- und Philosophiestudentin hat daher vor knapp zwei Monaten die Gründung der Klimaliste als Partei in Freiburg mit aus der Taufe gehoben und will in der Universitätsstadt selbst als Landtagskandidatin antreten.

„Riesige Bestätigung“

Stolzenberger und ihre Mitstreiter haben über 300 Mitglieder in knapp zwei Monaten gewonnen, in 34 von 70 Wahlkreisen landesweit sind bereits Kandidaten nominiert. Auch in den verbleibenden 16 Wahlkreisen sollen Wahlvorschläge der Klimaliste bis zum Stichtag, dem 14. Januar 2021, eingereicht sein, dann muss ein Parteiprogramm formuliert werden. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen“, sagt sie. Dass die Bundes-Grünen sich bei ihrem digitalen Bundesparteitag gerade nach heftigen Diskussionen doch noch zum 1,5-Grad-Ziel bekannt haben, ist für Stolzenberger eine „riesige Bestätigung“ für den Druck, den die Klimaliste auf den Straßen und an der Basis ausübt.

Warnung vor Zersplitterung

Aber auch die die Grünen in Baden-Württemberg sind alarmiert. Regierungschef Winfried Kretschmann warnte unlängst vor einer „Zersplitterung“ des Öko-Stimmenlagers. Die Klimaliste, so befand er, könnte die Grünen bei der Landtagswahl wichtige Stimmen kosten und sogar die Regierungsmehrheit gefährden. Während man hinter den Kulissen noch zwischen Empörung über die freche Konkurrenz und arrivierter Herablassung schwankt, geben sich die Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand selbstsicher: „Ambitionierte Klimapolitik gibt es nur mit uns Grünen“, verkündet die Doppelspitze und verweist auf das Klimaschutzprogramm, das die Landespartei im Dezember beschließen will.

Jessica Stolzenberger gibt auf solche Verlautbarungen nichts mehr. „Baden-Württemberg hat gerade ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, nach dem das Land nicht einmal bis 2050 klimaschutzneutral wird“, sagt sie. Die Klimaliste fordert im Land Klimaneutralität bis 2030, spätestens bis 2035; den massiven Ausbau erneuerbarer Energien, viel mehr Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel, den Ausbau von Elektromobilität auf dem Land und autofreie Innenstädte.

Die Gefahr, die Grünen im Land aus der Machtzentrale zu kegeln, sieht sie nicht. „Überall, wo die Klimaliste bisher angetreten ist, hat sie das Wählerpotenzial vergrößert. Wir mobilisieren ganz andere Wählergruppen“, glaubt sie.

