Klimaneutral wohnen

Wiesbaden.Die Nassauische Heimstätte als landeseigene Wohnungsgesellschaft ist den politisch Verantwortlichen schon im Kampf gegen die Wohnungsnot und explodierende Mieten ein wichtiges Instrument. Sie intensiviert ihre Bautätigkeit und hat den Anstieg der Mieten in ihrem Bestand freiwillig begrenzt. Seit Dienstag ist die Nassauische Heimstätte der Landesregierung aber auch umweltpolitisch von höchster Bedeutung: Mit ihrer Unterschrift unter eine entsprechende Vereinbarung verpflichtete sich die Gesellschaft zu weitreichenden Leistungen für den Klimaschutz. Bis zum Jahr 2050 soll sie ihren gesamten Wohnungsbestand in Hessen klimaneutral machen.

Was auf den ersten Blick mehr wie eine politische Deklamation klingt, wird für das Unternehmen und die Mieter seiner derzeit rund 60 000 Wohnungen in Wahrheit beträchtliche Auswirkungen ganz konkreter Art haben. Für fast 1,9 Milliarden Euro will der Wohnungsbaukonzern nicht nur bei Neubauten höchste Maßstäbe im Sinne klimagerechter Energieversorgung anlegen, sondern auch den vielfach noch aus den 1950er und 1960er Jahren stammenden Bestand an Mietwohnungen umfassend sanieren. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) erhofft sich davon in den nächsten 30 Jahren eine immense Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen: Bis 2050 sollen nach ihren Worten 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht nach ihren Worten etwa der Hälfte der Menge, die der Frankfurter Stadtwald in dieser Zeit binden kann.

Jährlich 113 Millionen Euro

Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der zusammen mit Hinz und den drei Geschäftsführern der Nassauischen Heimstätte gestern die Vereinbarung unterzeichnete, ist sicher: „Ob die Energiewende gelingt, entscheidet sich auch in den heimischen vier Wänden.“ Schließlich entfalle mehr als ein Viertel des Endenergieverbrauchs in Hessen auf das Beheizen der Wohnungen und die Warmwassererzeugung. Um das zu ändern, müsse „niemand mit kalten Füßen in der Wohnung sitzen“, beruhigt Al-Wazir die Betroffenen. Im Gegenteil steigerten gute Dämmung, neue Fenster und eine effiziente Heizung noch die Behaglichkeit und hälfen zudem, Energiekosten zu sparen.

Die drei Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte, Thomas Hain, Monika Fontaine-Kretschmer und Constantin Westphal, kündigten an, jährlich 113 Millionen Euro allein in die Sanierung der Bestandswohnungen zu stecken.

Westphal versprach, wie in der Vergangenheit auch bei diesem Vorhaben die gesetzlichen Möglichkeiten einer teilweisen Umlegung der Kosten auf die Mieten nicht voll auszuschöpfen. Theoretisch könnten sie bei einer Durchschnittsmiete des Unternehmens von derzeit 5,92 Euro pro Quadratmeter maximal zwei Euro draufschlagen, also die Miete um fast ein Drittel erhöhen. Das werde aber nicht pauschal geschehen, sondern die Lage im Einzelfall geprüft. Al-Wazir verwies zudem auf die Einsparungen bei den Heizkosten.

Blockheizkraftwerke statt Öfen

Die Vertreter des Unternehmens kündigten an, bei den Bestandswohnungen jeweils eine Gesamtsanierung vorzunehmen und nicht erst Fenster, dann Heizungen und so weiter zu modernisieren. Zugleich wollen sie die Energieversorgung auch auf erneuerbare Energien umstellen. Vielfach würden auch Blockheizkraftwerke die Funktion noch vorhandener Öl- oder Gasöfen übernehmen. Die Nassauische Heimstätte ist die größte Wohnungsgesellschaft in Hessen und eine der zehn größten in Deutschland.

