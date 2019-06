Klöckner schlägt Schreiner als Generalsekretär vor

Mainz.Der Landtagsabgeordnete Gerd Schreiner wird aller Voraussicht nach neuer Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz. „Ich werde dem Landesvorstand am Montag Gerd Schreiner als neuen Generalsekretär vorschlagen“, sagte Landeschefin Julia Klöckner am Freitag. Schreiner selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich freue mich natürlich, wenn mein Name genannt wird.“ Der 49-Jährige gilt als enger Vertrauter des aus Frankenthal stammenden Abgeordneten Christian Baldauf. Der Landtagsfraktionschef könnte möglicherweise Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021 sein.

Gensch hatte Anfang des Monats seinen Rücktritt erklärt und persönliche Gründe für die Entscheidung angeführt. Landeschefin Klöckner hatte angekündigt, dass sie einen Vorschlag für die Nachfolge vorlegen werde. lrs

