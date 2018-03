Klöckners Vorgänger wird ihr Nachfolger

Anzeige

Baldauf ist gerade 50 Jahre alt und wirkt jugendlich, ist aber schon ein „alter Hase“ in der rheinland-pfälzischen Politik. Er wäre Klöckners Nachfolger als auch ihr Vorgänger: Baldauf war von 2006 bis 2011 Fraktionschef und von 2006 bis 2010 Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz. Beim Start als Landeschef war er der damals jüngste in allen CDU-Landesverbänden.

Der gebürtige Frankenthaler ist Pfälzer aus Leidenschaft. Baldauf studierte Jura in Mannheim und Heidelberg und trat 1995 in eine Kanzlei ein, in der er seitdem als Rechtsanwalt arbeitet. Seit 1994 ist er Mitglied des Frankenthaler Stadtrates, seit 2001 Landtagsabgeordneter. In der CDU gehört er seit 2006 als Mitglied des Bundesvorstands zur engeren Führung. Im Landtag nimmt er nicht nur Stellung, wenn es um es Rechtsthemen geht. Baldauf ist engagiert; manchmal kann er sich auch in Rage reden. In den vergangenen Monaten schien es, als ob er sich häufiger als bisher zu Wort meldet.

Als Kind wollte Baldauf nach eigenen Angaben so sein wie die Karl-May-Figur Old Shatterhand. Seiner Frau würde er gern einen Orden verleihen, schreibt er im Internet und begründet das scherzhaft so: „Diese hat mit mir das schwerste Los gezogen.“ SPD-Generalsekretär Daniel Stich nannte Baldauf Mitte Februar den „ewig glücklosen Prinz Charles der Landes-CDU“.

Künftig hat er Prinz Charles aber eines voraus: Er ist – jedenfalls in der Landtagsfraktion – nicht mehr Zweiter, sondern wieder Erster. lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018