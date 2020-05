Kneipen: Draußen sitzen erlaubt

Mannheim/Stuttgart.Bars und Kneipen können nach einem Beschluss des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) ihre Gäste früher als vom Land Baden-Württemberg vorgesehen wieder draußen bewirten. Die vollständige Schließung seit Mitte März widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz, da Betreibern von Speisegaststätten mittlerweile eine Außenbewirtschaftung erlaubt sei. Für diese Unterscheidung gebe es keinen sachlichen Grund, teilte der VGH am Mittwoch in Mannheim mit.

Die enthemmende Wirkung des Alkoholkonsums mit der Folge höherer Ansteckungsgefahr, die das Land gegen die Baröffnung ins Feld geführt hatte, sei in den Außenbereichen von Bars und Restaurants gleichermaßen möglich, begründeten die Richter. Ab dem 30. Mai dürfen demnach Bars ihre Gäste im Freien bewirten. (Az.:1 S 1528/ 20). Das Land erlaubt die vollständige Öffnung von Kneipen und Bars unter Hygieneauflagen ab dem 2. Juni. Der Betreiber einer Freiburger Bar mit jeweils 100 Quadratmeter Schankraum und Außenfläche hatte gegen die Schließung seiner Lokalität geklagt. Das Gericht gab dem Antrag des Gastronomen teilweise statt und setzte den entsprechenden Artikel in der Coronaverordnung des Landes vorläufig außer Kraft, sollte er über den 29. Mai hinaus gelten. Shisha-Bars, Clubs und Diskotheken sind von dem Beschluss unberührt.

CDU fühlt sich übergangen

Unterdessen herrscht in der grün-schwarzen Landesregierung gerade dicke Luft wegen der am Dienstag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) präsentierten Corona-Lockerungen bei Veranstaltungen. Die CDU behauptet, Kretschmann habe mit ihr nicht abgesprochen, dass ab dem 1. Juni bei privaten Veranstaltungen im Freien bis zu 20 und drinnen bis zu zehn Personen erlaubt sein sollen. „Die Grünen haben am Dienstag angebliche neue Regelungen bekannt gegeben, die allein schon deshalb keine neuen Regelungen sein können, weil sie mit dem Koalitionspartner CDU noch gar nicht abgestimmt waren“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart am Mittwoch dieser Redaktion.

Ministerpräsident Kretschmann habe kürzlich im Landtag beklagt, dass es die Bürger verwirre, wenn noch nicht abgestimmte Vorschläge in die Öffentlichkeit gelangen würden. „Da kann ich ihm nur Recht geben“, so Reinhart weiter. Die von Kretschmann vorgeschlagene Regelung zu vertreten, sei unmöglich. „Es ist erkennbarer Unsinn, für draußen und drinnen unterschiedliche Höchstgrenzen zu ziehen, was die Personenzahl angeht“, so Reinhart. Die CDU wolle „einheitliche, leicht verständliche und praktikable Regeln für private Feierlichkeiten drinnen und draußen“.

Bereits am Dienstagabend machte Manuel Hagel, Generalsekretär der Südwest-CDU, seinem Ärger Luft. „Das, was die Grünen da heute als Veranstaltungskonzept vorgestellt haben, entspricht absolut nicht unseren Vorstellungen“. Im Staatsministerium hat man für die Kritik des Koalitionspartners kein Verständnis. Kretschmann habe zuvor im Kabinett angekündigt, dass auch das Vorgehen bei Privatveranstaltungen in eine Rechtsverordnung gegossen würde, erklärte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet auf Anfrage. Und dabei habe es keinen Widerspruch gegeben. Werde jetzt dagegen opponiert, sei es eigentlich zu spät. Allerdings seien Änderungen noch möglich.

Hagel und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann machten sich am Mittwoch für verständlichere Rechtsgrundlagen bei Corona-Maßnahmen stark. „Statt mit pauschalen Verboten und unzähligen Ausnahmen zu operieren, sollten wir rechtstechnisch von der Erlaubnis her kommen“, sagte Eisenmann. Diesen Donnerstag wollen Grüne und CDU im Koalitionsausschuss ihren Streit aus der Welt räumen und sich auf ein Konzept einigen. Hagel: „Vorsicht und Umsicht stehen immer an erster Stelle. Das werden wir am Freitag sehr ernsthaft mit unserem grünen Koalitionspartner besprechen müssen.“ (mit dpa)

