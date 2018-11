K.o-Tropfen – Prävention wirkt

Stuttgart/Freiburg.Waren bei der Gruppenvergewaltigung der 18-jährigen Freiburger Studentin Mitte Oktober K.o.-Tropfen im Spiel? Und wie verbreitet sind diese chemischen Substanzen wirklich im Südwesten? Zumindest die erste Frage kann wohl nicht mehr geklärt werden. Fest steht: Das Opfer, das während der Gewalttaten wehr- und hilflos war, hatte Drogen im Blut.

Laura Riske von der Pressestelle des Freiburger Polizeipräsidiums: „Die Frau hat ausgesagt, im Club zuvor Ecstasy konsumiert zu haben. Und bei den Untersuchungen der Rechtsmediziner vom Landeskriminalamt wurden im Blut des Opfers berauschende Substanzen festgestellt.“ Aber es habe sich durch den Zeitverzug bis zur Untersuchung nicht mehr feststellen lassen, welche Substanzen das genau waren.

Unbekannte Dunkelziffer

Ein beispielhafter Fall dafür, wie schwierig es ist, den Einsatz von K.o.-Tropfen nachträglich nachzuweisen. Unter diesen Begriff fällt eine Vielzahl von chemischen Substanzen. Zwei der verbreitetsten sind unter den Kürzeln GBL (Gamma-Butyro-Lacton) und GHB (Gamma-Hydroxy-Buttersäure) bekannt. GHB-Tropfen sind im Medizinhandel erhältlich und fallen als Droge unter das Betäubungsmittelgesetz, GBL ist ein chemischer Wirkstoff, der in Massen in der Industrie als Reinigungs- und Lösungsmittel eingesetzt wird und legal in beliebigen Mengen im Internet bestellt werden kann. Ein Verbot oder eine kontrollierte Abgabe von GBL gilt aufgrund der weiten Verbreitung in der Industrie als politisch nicht durchsetzbar.

Im menschlichen Körper wird GBL innerhalb von Sekunden in GHB umgewandelt. Während GHB praktisch geschmacklos ist, kann das nur leicht bittere, lösungsmittelähnliche GBL schon in einem Getränk mit starkem Eigengeschmack kaum noch wahrgenommen werden. In einem Club heimlich ein paar Tropfen ins Getränk, und das Opfer wird binnen kurzer Zeit benommen, wehrlos, je nach Dosis bewusstlos – und kann sich später an nichts erinnern.

Tendenziell aber, so berichten Sprecher vom Landeskriminalamt sowie den Polizeipräsidien in Konstanz und Freiburg, hat die Zahl der angezeigten Verdachtsfälle auf die Verabreichung von K.o.-Tropfen in den vergangenen Jahren eher abgenommen. Die Polizei führt das auch auf erfolgreiche Aufklärungsarbeit zurück, die Sensibilität gerade bei Clubgängern habe zugenommen.

Erfasst werden die K.o-Tropfen-Fälle in der Statistik über „gefährliche Körperverletzung durch Vergiftung“, wobei dazu auch andere Vergiftungen zählen. So registrierte das Landeskriminalamt (LKA) 2017 landesweit 205 Fälle, im Jahr zuvor waren es noch 283, wie Pressesprecher Horst Haug mitteilt. Auch die Zahlen im Konstanzer Polizeipräsidium sind rückläufig: Nach 40 Verdachtsfällen 2015 und 43 Fälle 2016 waren es im vergangenen Jahr noch 26. Das laufende Jahr, so Pressesprecher Bernd Schmidt, weise ebenfalls eine erneut rückläufige Tendenz auf. „Auch bei uns sind das Einzelfälle“, sagt seine Freiburger Kollegin Riske.

Generell geht die Polizei allerdings von einer unbekannten Dunkelziffer aus: Opfer, die sich aus Scham nicht melden oder einfach davon ausgehen, durch ausgiebigen Alkoholkonsum schlicht einen Filmriss gehabt zu haben. Auch Uwe Stedtler, Pharmakologe, Toxikologe und stellvertretender Leiter der Giftzentrale am Freiburger Uniklinikum, berichtet von „nur wenigen Verdachtsfällen auf K.o.-Tropfen, die sich am Ende bestätigen.

