Koalition einigt sich auf Paket

Frankfurt.Mehr öffentlich geförderten Wohnungsbau und freien Eintritt für Heranwachsende in Schwimmbäder und den Zoo: Nach monatelanger interner Blockade hat sich die Stadtregierung in Hessens Metropole jetzt auf ein neues Paket geeinigt. SPD und Grünen sprach gestern von einem „Durchbruch“. Die mehrwöchigen Verhandlungen hatten mit einer anderthalbtägigen Klausur in einem Wellness-Hotel in Bad Nauheim begonnen und waren in Frankfurt fortgesetzt worden.

Bei der städtischen Gesellschaft ABG soll künftig der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen bei Neubauten „deutlich über 40 Prozent“ liegen. Das soll auch für laufende Projekte wie am Römerhof mit fast 2000 Wohneinheiten gelten, für die bisher 30 Prozent vorgesehen waren. Außerdem einigte sich die Koalition darauf, die Mieten bei der ABG um weitere fünf Jahre weitgehend einzufrieren. Der Gesellschaft, die auch im frei finanzierten Markt mitmischt, gehören in Frankfurt über 50 000 Wohnungen. Vom Mieten-Stopp profitieren auch Gutverdienende, die bei der ABG wohnen.

Familienkarte für Zoobesuch

Die Koalition will vor allem die breite Mittelschicht im teuren Pflaster Frankfurt entlasten. Künftig können Heranwachsende bis zum Alter von 15 Jahren Schwimmbäder kostenlos nutzen. Kinder sollen damit auch wieder mehr zum Schwimmen gebracht werden – was viele gar nicht mehr können. Es wird eine Familienkarte geschaffen, die für Haushalte mit einem Einkommen unter 4500 Euro netto für Kinder und Jugendliche freien Zugang zum Zoo und auch zu allen nicht-städtischen Museen garantiert. Bereits nach ihrem Antritt im Mai 2016 hatte die Koalition die städtischen Museen für Heranwachsende kostenlos gemacht. „Die Stadt muss ein Zeichen setzen“, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Es gehe um den sozialen Zusammenhalt. lhe

