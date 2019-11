Koalition will weitere Wachpolizisten

Wiesbaden.Die schwarz-grüne Koalition will im Landeshaushalt für das kommende Jahr mehr Geld für den Schutz der jüdischen Gemeinden zur Verfügung stellen. Das kündigten die Fraktionsvorsitzenden Michael Boddenberg (CDU) und Mathias Wagner (Grüne) am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz an.

Nach ihren Angaben sollen die zusätzlichen Mittel vor allem für mehr Wachpolizisten, aber auch für bauliche Veränderungen verwendet werden. Wachpolizisten sind Beschäftigte im Angestelltenverhältnis, die die Beamten im Dienst unterstützen. Ihre Befugnisse sind denen der Vollzugsbeamten in einigen Bereichen gleichgestellt.

Insgesamt ist eine Aufstockung der Haushaltsgelder um 5,5 Millionen Euro geplant, wie Boddenberg und Wagner nach den Klausurtagungen der Regierungsfraktionen zum Haushalt mitteilten. Dieser soll Ende November im Landtag im Detail beraten und dann im Februar endgültig verabschiedet werden.

Ebenfalls zusätzliche Gelder wollen CDU und Grüne laut Boddenberg auch für das „Beratungsnetzwerk Hessen – gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“ in den Haushalt einstellen. In diesem Bereich ist etwa der Aufbau eines Meldesystems für Online-Hetze geplant. „In Prävention und Hilfe zu investieren, ist für uns besonders wichtig. Denn es gilt: kein Platz für Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit in Hessen. Keinen Millimeter nach rechts“, sagte Grünen-Fraktionschef Wagner. Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts sehen die Regierungsparteien als einen Schwerpunkt der Arbeit im kommenden Jahr an.

Der wegen des Mordanschlags von Halle notwendig gewordene stärkere Schutz jüdischer Gemeinden ist nicht der einzige Bereich, für den aus aktuellem Anlass höhere Ausgaben erforderlich werden. Ein weiterer ist die Lebensmittelüberwachung nach dem Skandal um den Verkauf von Wurst, die mit Listerien versucht war. Hier hatte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) bereits drei zusätzliche Stellen in der Fachaufsicht ihres Hauses beantragt. Boddenberg und Wagner deuteten an, dass ihre Fraktionen noch darüber hinausgehen wollen, nannten aber noch keine Einzelheiten. Sie wiesen darauf hin, dass die Zuständigkeit für die Kontrollen vor Ort bei den Kommunen liegt, dabei aber auch die dem Land unterstehenden Regierungspräsidien eine Rolle spielten.

Schwerpunkt: innere Sicherheit

Ansonsten wiesen die Fraktionschefs darauf hin, dass sich im Haushalt für das kommende Jahr beide Regierungsparteien mit ihren politischen Schwerpunkten wiederfinden. Boddenberg nannte für die CDU vor allem die innere Sicherheit, die eine der Kernkompetenzen der Partei bleibe. Dafür seien 250 zusätzliche Stellen für die Vollzugs- und 40 für die Wachpolizei vorgesehen sowie weitere für Verwaltungspersonal und die Ausbildung. Hinzu kämen 279 Stellen zur Stärkung der Justiz. Wagner hob vor allem Ökologie und soziale Sicherheit hervor, für die ebenfalls die Mittel deutlich aufgestockt würden. Als weiteren wichtigen Bereich nannten beide das Programm zur Rettung der hessischen Wälder nach der Trockenheit in den Sommern 2018 und 2019.

